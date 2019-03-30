Переведення годинників: про що важливо не забути всім українцям

Переведення годинників на літній час (колаж РБК-Україна)

Перехід на літній час може позначатися на здоров'ї багатьох українців

Переведення годинників на літній час в Україні в 2019 році відбудеться в ніч з 30 на 31 березня, тобто в ніч з суботи на неділю.

Про що потрібно пам'ятати українцям у зв'язку з переведенням годинників? Насамперед – про те, що час потрібно перевести на годину вперед, адже на годину назад стрілки годинника переводять при переході на зимовий час. Не переплутайте!

Також варто пам'ятати про те, що Укрзалізниця вже підкоригувала графік поїздів у зв'язку з переведенням годинників. Для зручності і для того, щоб не переплутати графік поїздів, квитки, які українці купують на день переведення годинників 31 березня вже зазначено час з урахуванням "нового" часу.

До речі, перехід на літній час проходить у більш ніж сотні країн світу. При цьому у багатьох країнах час від часу говорять про те, що треба давно скасувати переведення годинників. Аргументи "за" і "проти" переведення стрілок годинника звучать сьогодні все частіше. Так, нещодавно Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року.

Втім, це голосування – не останнє, і його ще будуть обговорювати в ЄС, щоб виробити спільну позицію на цей рахунок. Зараз закони ЄС зобов'язують учасників блоку переводити стрілки годинника на літній час в останню неділю березня, на зимовий - в останню неділю жовтня відповідно.

Про що ще слід пам'ятати українцям при переведенні годинника? Серед важливих аспектів – вплив переходу на літній час на здоров'я. Так, в цей період варто бути особливо уважними тим, хто має які-небудь хронічні хвороби, особливо – хвороби серцево-судинної системи.

Лікарі також кажуть, що у період переведення годинників збільшується кількість випадків виклику швидкої через гіпертонічний криз та з інших причин.

Тим, у кого є будь-які проблеми зі здоров'ям, у день переведення часу на літній лікарі радять заздалегідь подумки налаштовуватися на час, який настане після переведення годинників. Також варто на цей період відмовитися від алкоголю, жирної і занадто солоної їжі, пити більше води і трав'яного чаю. Щодня багато рухатися і харчуватися збалансовано – універсальні поради, які будуть сприяти тому, щоб переведення годинників ніяк не позначилося на організмі.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця оприлюднила інформацію про те, яким буде графік поїздів після переходу на літній час.

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