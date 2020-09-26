Перехід на зимовий час: куди і коли українцям потрібно перевести годинники

Перехід на зимовий час у 2020 році відбудеться за традицією в останню неділю жовтня. У цьому році потрібно буде "покрутити стрілки" на годину назад в ніч на неділю о 4:00 25 числа.

Таким чином, кожен українець буде спати на годину довше. Цей фактор важливо враховувати, адже 25 жовтня відбуватимуться місцеві вибори, і ви ризикуєте прийти до ділянки на годину раніше.

З цього дня для багатьох настане час, коли на роботу - темно, з роботи - темно. Такий тривалий похмурий, та ще й холодний період може провокувати осінню хандру, депресивні настрої, що загрожує психосоматикою.

Навіщо ми переводимо час двічі на рік

Поділ на зимовий і літній час в Україні почався з 1981 року, а з 1996-го цю норму прийняли на законодавчому рівні. Тепер двічі на рік ми переводимо стрілки - в березні - на годину вперед, а в жовтні - на годину назад.

Спочатку, потрібно було це робити, щоб заощадити електроенергію. Але з розвитком технологій і сучасним розподілом ресурсів все змінилося - тепер заощадити виходить від сили 1-3% електроенергії.

З усім тим, переведення годинників в Україні не скасовують, хоча розмови про це час від часу ведуться. Багато країн від такої практики вже відмовилися.

Як уникнути стресу через перехід на зимовий час

Лікарі рекомендують напередодні переведення часу контролювати графік відходу до сну.

Крім того, варто відмовитися від важкої їжі, алкоголю, бадьорливих напоїв і куріння. Важливо в цей час мінімізувати стрес для організму.

Раніше ми писали, як позбавитися від гострої реакції на перепади погоди, і що робити при метеозалежності.