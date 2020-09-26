Переход на зимнее время: куда и когда украинцам нужно перевести часы

Переход на зимнее время в 2020 году произойдет по традиции в последнее воскресенье октября. В этом году нужно будет "покрутить стрелки" на час назад в ночь на воскресенье - в 4:00 25 числа.

Таким образом, каждый украинец будет спать на один час дольше. Этот фактор важно учитывать, ведь 25 октября будут проходить местные выборы, и вы рискуете прийти к участку на час раньше.

С этого дня для многих наступит время, когда на работу - темно, с работы - темно. Такой длительный хмурый, да еще и холодный период может провоцировать осеннюю хандру, депрессивные настроения, что чревато психосоматикой.

Зачем мы переводим время дважды в год

Деление на зимнее и летнее время в Украине началось с 1981 года, а с 1996-го эту норму приняли на законодательном уровне. Теперь дважды в год мы переводим стрелки - в марте - на час вперед, а в октябре - на час назад.

Изначально, нужно было это делать, чтобы сэкономить электроэнергию. Но с развитием технологий и современным распределением ресурсов все изменилось - теперь сэкономить получается от силы 1-3% электроэнергии.

Тем не менее, перевод часов в Украине не отменяют, хотя разговоры об этом время от времени ведутся. Многие страны от такой практики уже отказались.

Как избежать стресса из-за перехода на зимнее время

Врачи рекомендуют накануне перевод времени контролировать график отхода ко сну.

Кроме того, стоит отказаться от тяжелой пищи, алкоголя, бодрящих напитков и курения. Важно в это время минимизировать стресс для организма.

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