Як вижити при різких перепадах погоди: ці поради точно допоможуть

Однак проблеми зі здоров'ям можуть спостерігатися і в абсолютно здорових людей, якщо за добу температура повітря стрибнула на 10-15 градусів або сонячна погода різко змінилася на штормовий вітер і зливи.

Погіршення самопочуття і головні болі при різких перепадах погоди зазвичай називають метеочутливістю.

Як допомогти організму пережити такі перепади та залишатися в працездатному стані – читайте в матеріалі нижче.

Що таке метеочутливість

Метеочутливістю зазвичай називають реакції організму на вплив погодних факторів. Це можуть бути різкі перепади, сильний вітер або похмура погода. Також таким терміном позначають реакцію організму людини на магнітні бурі.

Ще однією причиною реакції організму на погодні умови може стати зміна атмосферного тиску.

Як вважають медики, причиною метеочутливості може стати ослаблення імунітету, наявність хронічних захворювань – гіпертонія і серцево-судинні проблеми, похилий вік. І по факту, людина реагує не на саму погоду, а на різкі коливання і зміни.

Як проявляється метеочутливість

У кожної людини симптоми можуть бути індивідуальні й це залежить від віку, характеру хронічних захворювань і стану здоров'я на цей момент.

Основні симптоми:

Біль у суглобах

Мігрень або головні болі

Втрата апетиту, нудота

Втома, сонливість, апатія

Запаморочення, шум у вухах, біль в очах

Різкі скачки тиску

Загострення хронічних захворювань

Порушення серцевого ритму

Агресія, підвищена емоційність

Нервозність і розлади психічного спектру

Як вижити під час перепадів погоди

Основні поради лікарів - знизити фізичні та психоемоційні навантаження, висипатися, більше дихати свіжим повітрям і правильно харчуватися.

Здається, що все просто? Але на жаль, в реальному житті все набагато складніше, оскільки виспатися часом неможливо через зовнішні фактори та обов'язки, на свіже повітря погуляти під дощем не вийдеш, а від навантажень позбутися неможливо, тому, що є робота і сім'я.

І все ж, якщо вас регулярно "розбиває" при перепадах погоди, постарайтеся слідувати цим правилам.

1. Нічний сон повинен бути не менше 7-8 годин. Встановіть свій графік відходу до сну і пробудження.

Комусь зручніше засипати рівно о 22:00, а хтось крутиться до 24:00. Визначте свої параметри й строго їх дотримуйтеся, поки організм до них не звикне.

2. Перед сном не гортайте стрічки соціальних мереж, не дивіться телевізор, приберіть все, що може порушувати вашу нервову систему.

Прийміть розслаблюючу ванну, випийте склянку молока або трав'яний чай, почитайте спокійну книгу, включіть легку приємну музику. Деяким допомагають прогулянки на повітрі за годину до сну.

3. Постарайтеся повноцінно і збалансовано харчуватися. Необов'язково їсти тільки сирі овочі - прислухайтеся до свого організму.

А перед сном приберіть з раціону важку і жирну їжу – вона не дасть відпочити вашому шлунку. При необхідності – порадьтеся з лікарем і додайте комплекс вітамінів.

4. Тренуйте кровоносні судини. Для цього підійдуть регулярні відвідування сауни та контрастний душ вранці.

5. Виходьте на свіже повітря кожен день хоча б на 30 хвилин. Навіть вилазка в магазин по хліб згодиться - просто підіть найдальшою дорогою.

Виходьте в дощ, вітер, сніг і морози – одягайтеся з урахуванням погоди та вперед. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температури.

6. Вживайте достатню кількість рідини. Крім звичайної води пийте соки, чаї з трав, компоти, морси.

7. При хронічних захворюваннях проходьте регулярно огляди у лікарів, дотримуйтеся схеми лікування і не пропускайте прийом необхідних ліків.

8. Не забувайте робити зарядку вранці. Нехай це буде 10-15 хвилин з легкими вправами, але ви відразу відчуєте себе краще. Займайтеся й іншим спортом-відмінно допомагає басейн.

9. Уважно ставтеся до свого психоемоційного стану. Постарайтеся менше нервувати з кожного приводу, уникайте стресів і конфліктів. Займіться медитацією, більше читайте.