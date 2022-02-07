Буде чотири удари поспіль: Землю накриє магнітними бурями "червоного" рівня
Магнітні бурі в лютому 2022 будуть досить потужними, і почнуть накривати Землю вже з другої декади місяця. Експерти кажуть, що нас чекає чотири дні з бурями "червоного" рівня.
Коли чекати небезпечні дати, і як уберегтися від бур - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, бурі рівня G1 очікуються 10, 11, 13, 14 лютого.
Скрін: дати магнітних бур в лютому (tesis.lebedev.ru)
Що таке магнітна буря, кому вона небезпечна
Магнітною, або геомагнітною бурею називають порушення магнітосфери Землі, що виникає при ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.
Тривати така буря може від декількох годин до декількох днів поспіль. Явище може викликати збої в роботі техніки, а також впливати на самопочуття і стан здоров'я деяких людей.
В першу чергу, в "групі ризику" метеозалежні люди, літні, ті, у кого є хронічні ССЗ, проблеми з тиском, психічно нестабільні люди.
У дні магнітних бур може змінюватися тиск, порушуватися серцевий ритм, нагадувати про себе старі травми.
При цьому розболітися голова може навіть у здорових людей. Почуття безпричинної втоми, безсоння, пригнічений настрій - можуть виникати в дні магнітних бур.
Як уберегти себе в небезпечні дні
Лікарі кажуть, що в дні магнітних бур слід бути особливо обережними, якщо ви в "групі ризику". При необхідності можна порадитися з сімейним лікарем і тримати необхідні ліки поруч.
Крім того слід дотримуватися наступних правил:
- висипайтеся (6-8 годин),
- відмовтеся від кави, алкоголю, важкої їжі,
- уникайте стресів і емоційних сплесків,
- зменшіть фізичні навантаження,
- перенесіть важливі справи і відповідальні рішення на інші дні,
- гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте приміщення.
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