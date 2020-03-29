Як передається коронавірус: у МОЗ спростували популярний фейк

Коронавірус 2020 може передаватися декількома шляхами, включаючи контактний. При цьому, аерогенним шляхом зараження не відбувається, хоча багато хто впродовж тривалого часу у це вірив.

Такими висновками поділився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, 29 березня. Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-каналі.

"МОЗ випустив оновлені рекомендації по механізму передачі хвороби. Є два шляхи передачі - повітряно-краплинний і контактний. У випадку з першим мова йде саме про краплі, які осідають на поверхнях і через них людині може передаватися вірус", - сказав експерт.

Аерогенним шляхом, за його словами, не можна заразитися. Найбільш небезпечним є в даній ситуації людина, в якої є ознаки респіраторного захворювання. Вона обов'язково має надягати маску при контакті з людьми. Іншим українцям рекомендується дотримуватися стандартних заходів профілактики.

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