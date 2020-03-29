Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 29 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус в Україні зафіксовано в 23 областях

Число інфікованих коронавірусом в Україні продовжує збільшуватися. За минулу добу підтвердилося 46 нових випадків захворювання. Також до 9 осіб зросла кількість померлих від COVID-19. Випадки зафіксовані вже у 23 областях. Детальніше про географію розповсюдження, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 29 березня

За инфирмации Моз, наданої в 22:00 28 березня, кількість випадків COVID-19 в Україні зросла до 356. Але точна статистика по кожній області ще не опублікована. Її Моз озвучить сьогодні вранці, 29 березня, в 10:00.

Київ - 74 інфікованих. Перший випадок COVID-19 був підтверджений у Києві 16 березня. А починаючи з 22-го числа, у столиці в рази зросла кількість інфікованих – у той день у 20 жителів Києва був підтверджений діагноз. 28 березня число заражених коронавірусом людей зросла до 74 осіб. За повідомленням мера столиці, 28 березня інфіковані 19 осіб, з них 10 чоловіків у віці від 25-ти до 54-х років, і 9 жінок – від 17-ти до 62-х років.

Чернівецька область - 47 інфікованих (1 летальний, 5 одужали). 3 березня тут був підтверджений перший випадок інфікування коронавірусом в Україні. Пізніше цей же чоловік став першим видужалий. За інформацією ОДА, за 28 березня в області зафіксовано майже 60 випадків зараження COVID-19. При цьому більше половини інфікованих лікується вдома, оскільки не мають симптомів. Три людини у важкому стані і знаходяться на кисневої дотації. Стан решти хворих стабільний.

Тернопільська область - 43 інфікованих (1 летальний випадок). 20 березня підтверджений перший випадок зараження в області. А 25 березня зафіксована перша смерть від коронавіруса – помер 68-річний житель з Монастириського району. З наступного дні кількість хворих в регіоні зросла в рази. Понад половина з них – медики. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу інфікувалися ще три людини. Всього в інфекційній лікарні перебуває чотири дитини – 11, 13, 14 років з Монастириського району та 1,5 року з Кременецького району.

Київська область - 41 інфікований. Перший випадок зараження в Київській області був зафіксований 17 березня у нардепа Сергія Шахова. Потім спалах інфікування спостерігалася тут 24 березня – захворіло відразу 10 осіб, а 25 березня – ще 7 осіб. За останню добу кількість хворих зросла ще на десять чоловік.

Івано-Франківська область - 28 інфікованих (3 летальних випадки). Перший випадок підтвердження коронавіруса в регіоні було отримано 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. А 25 березня заразилося найбільша кількість людей – 11 осіб, з яких один випадок став смертельним. 28 березня, за повідомленням ОДА, зараження коронавірусом підтвердили в двох медиків з обласного перинатального центру.

Вінницька область - інфікованих 16. Перший випадок COVID-19 в області підтверджено 25 березня у жительки Вінниці. 27 березня у місті заразилися 5 медиків. Офіційно за останню добу кількість хворих зросла втричі.

Запорізька область - 10 інфікованих. Перші п'ять випадків зараження в області були підтверджені 25 березня. Імовірно, всі інфіковані люди заразилися COVID-19, перебуваючи за кордоном. За повідомленням місцевої ОДА, в області 28 березня зафіксований перший випадок одужання від коронавіруса в повернулася з Єгипту жінки.

Рівненська область - 9 інфікованих (1 летальний випадок). Перші 9 випадків захворювання в області підтвердилися 27 березня. Всі інфіковані – жителі села Тинне Сарненського району. Крім того, інфікування COVID-19 дало позитивну відповідь у жінки, яка нещодавно померла.

Дніпропетровська область - 7 інфікованих. Вперше захворювання в області підтверджено 19 березня у подружньої пари. 27 березня підтвердилися чергові факти зараження – всі хворі напередодні повернулися з-за кордону. Також повідомлялося, що перший хворий в області чоловік одужав.

Одеська область - 6 інфікованих. Перше підтвердження інфікування коронавірусом область отримала 24 березня. А 25 березня зараженими виявилися ще три людини. За повідомленням ОДА, 27 березня у 57-річної жінки, яка повернулася з Франції, підтверджений діагноз.

Львівська область - 5 інфікованих. Перший підтверджений випадок коронавіруса в області датується 20 березня у чоловіка, який повернувся з Німеччини. За останню добу захворіли ще дві людини – 50-річний чоловік і 16-річний хлопець. Обидва мали контакти з інфікованим раніше людиною. Пацієнти знаходяться в самоізоляції

Сумська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). 25 березня було зафіксовано перше інфікування COVID-19 у 76-річної жительки Конотопського району, яка померла в той же день. 27 березня стало відомо ще про 4 інфікованих. У зв'язку з ситуацією, місцеві власті посилили обмежувальні заходи в Сумах.

Житомирська область - 4 інфікованих (1 летальний випадок). Тут коронавірус вперше був виявлений 12 березня у мешканки Радомишля, яка повернулася з Польщі, яка померла на наступний день. 19 березня проявився другий випадок у чоловіка. А 27 березня в області були підтверджені ще 2 випадки зараження.

Черкаська область - 3 інфікованих. 22 березня були підтверджені перші випадки зараження COVID-19 у сімейної пари.

Волинська область - 2 інфікованих. Перший випадок коронавіруса в області було підтверджено 25 березня у 7-річної дитини.

Донецька область - 2 інфікованих. Тут вірус вперше отримав підтвердження 18 березня у жителя Маріуполя, який повернувся з-за кордону.

Луганська область - 2 інфікованих. Перший випадок коронавіруса з'явився 25 березня. Хворий заразився після спілкування з інфікованою людиною. З 28 березня в регіоні ввели обмеження на в'їзд.

Херсонська область - 1 інфікований. Незмінним залишаються дані по області. Перше зараження тут було підтверджено 25 березня у мешканки Генічеська.

Закарпатська область - 1 інфікований. Перший і поки єдиний випадок в області був підтверджений 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева.

Чернігівська область - 1 інфікований. Перше підтвердження COVID-19 було отримано 26 березня у жителя села Комарівка Борзнянського району. У зв'язку з цим у населеному пункті встановлений особливий режим проведення протиепідемічних заходів.

Хмельницька область - 1 інфікований. 27 березня підтверджений перший випадок зараження COVID-19, у пацієнта, у якого раніше експрес-тест дав негативний відповідь. У хворого стабільний стан, середньої тяжкості.

Полтавська область - 1 інфікований. 27 березня був виявлений перший випадок коронавіруса у 75-річної жительки Кременчука. Хвора не була за кордоном, коло контактних осіб встановлюється.

Харківська область - 1 інфікований. Перше інфікування виявлено в області 28 березня. За повідомленням ОДА, хворий нещодавно повернувся з Франції і знаходиться в самоізоляції.

Миколаївська область - 1 інфікований. 28 березня офіційно зафіксовано перший випадок зараження в області. Проте, за заявою місцевої ОДА, на даний момент житель Миколаївщини знаходиться в Києві. У контактних осіб коронавірус не виявлено.