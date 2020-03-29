А що робити тим, у кого грошей немає? українець заплатив нечувану суму за лікування коронавірусу

Коронавірус 2020 - скільки коштує лікування

Лікування коронавірусу коштувало великих грошей жителю Одеси

Коронавірус 2020 забрав життя понад 21 тисячі осіб, що лякає і змушує українців платити величезні суми за лікування. Так, в Одесі один з пацієнтів розповів, що за два дні в лікарні витратив понад 20 000 гривень.

В обласному департаменті охорони здоров'я таку ситуацію обґрунтовують тим, що ліків немає у локальному протоколі лікування, а значить платити повинен хворий, інформує "Радіо Свобода".

Шахін Асадов з Одеси повідомив, що 17 березня у нього різко піднялася температура і погіршився стан. Швидка привезла Шахіна в міську інфекційну лікарню, де експрес-тест показав негативний результат на коронавірус.

"Наступного дня нас відпустили, сказавши, що ми нічим не хворіємо, і відправили додому. Пізніше знову почалися перепади температури, тому я сам пішов у лікарню. Тільки 25 березня я дізнався, що тест був позитивним", - розповідає Шахін.

Виявляється, що в лікарні йому знизили температуру і вкололи антибіотик. 23 березня температура повторно піднялася і 25 березня чоловік пішов до лікарні, де вимагав зробити повторне тестування і рентген легенів. Чоловік був наполегливим, а тому відмовляти йому не стали. Діагностика показала, що у Шахіна коронавірус і тепер він знаходиться в ізоляторі міської інфекційної лікарні.

За перші два дні в лікарні він витратив близько 25 000 гривень. Довелося також оплачувати халати для медпрацівників та ліки. "Це не я особисто ходив їх купувати. Мені просто написали це на папері і все. І я зараз думаю, а що буде з тими, у кого немає цих грошей?" - поділився Шахін.

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