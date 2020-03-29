Комаровський розповів, що може допомогти у випадку з коронавірусом: список ліків

Коронавірус 2020 - Комаровський дав список ліків (фото: РБК-Украина)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями щодо коронавірусу

У разі зараження коронавірусом Євген Комаровський радить пити багато рідини, їсти фрукти, овочі та більше рухатися. Крім того, в аптечці повинні бути визначені ліки, які допоможуть при захворюванні.

З жарознижуючих засобів у будинку обов'язково повинні бути такі ліки як: парацетамол та ібупрофен - вони мають болезаспокійливу дію і допоможуть знизити температуру.

Також не варто забувати про засоби для пероральної регідратації. Його, до речі, можна приготувати власноруч. Для цього знадобиться: звичайна кухонна сіль (3 г), цукор або сахароза (18 г), вода (1 л).

При болю в горлі рекомендується використовувати симптоматичні засоби для полегшення. До них відносяться спреї, льодяники і таблетки для полегшення симптомів. А ось з ліками від сухого кашлю варто бути обережніше.

Щоб зменшити ризик захворіти коронавірусом з ускладненнями, Комаровський радить дихати чистим свіжим повітрям і промивати ніс сольовою рідиною при ускладненому диханні.

Якщо дихати носом складно, варто подумати про судинозвужувальні препарати. Комаровський радить у такому випадку оксиметазолін, який можна використовувати раз у 15 годин і не більше 5 днів поспіль.

Комаровський також відзначає, що в більшості випадків організм здатний сам справитися з вірусом, головне - створити необхідні умови.

Коронавірус 2020 - Комаровський дав список ліків

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