"Передает приветы". Возлюбленная Кулебы призналась, в каких отношениях находится ее сын с главой МИД

Избранница Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая рассказала об отношениях своего сына с политиком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью соучредительницы издательства "Книголав" Womo .

Подробности

По словам Светланы, она, как ее бывший муж, не скрывали от своего ребенка тех, кого полюбили после развода.

"Сашин папа имеет уже много лет новую семью. Он познакомил сына со своей избранницей, и теперь в Швеции они живут в одном доме. Так же поступила и я - ничего не скрывая от сына", - поделилась избранница Кулебы.

Также женщина добавила, что мальчик от нее узнал, что она находится в отношениях с Дмитрием.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая (фото: instagram.com/elinecka_julia)

"Лично они познакомились уже после начала вторжения. У Дмитрия с Сашей спокойные отношения. Они видят друг друга по видео, когда мы общаемся онлайн. Саша передает приветствие, когда Дмитрия нет рядом", - рассказала пиарщица министра.

"Мой сын очень социальный парень не только в отношениях со сверстниками, но и со взрослыми людьми. Он относится к Дмитрию с большим уважением. Я считаю, что женщинам не стоит прятать от детей новые отношения, будьте честной в такой период и с ребенком, и с мужчиной, которого вы полюбили", - сказала она.

Павелецкая отметила, что парню не нравится, когда он сталкивается с негативными комментариями о Кулебе, и немедленно обращается к ней, чтобы уточнить, правдивы ли они.

Сама же пиарщица не реагирует на сплетни и негативные высказывания, но быстро разбирается с токсичными комментаторами.

"Если у человека есть потребность оскорблять, переходить на личность, нарушать чужие границы, сеять негатив, выливать свои эмоции, то они пусть это делают не в моих аккаунтах", - отметила женщина.

"Но иногда я вижу такие необоснованные высказывания и обвинения, что уже не могу терпеть и вступаю в словесный онлайн-бой. И всем хейтерам я сразу говорю: Дмитрием я бесконечно горжусь!", - подытожила она.

Напомним, о романе с главой МИД Украины Светлана Павелецкая рассказала в день его рождения, 19 апреля прошлого года.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая (фото: instagram.com/elinecka_julia)

Однако в СМИ ранее появилась информация о том, что они встречаются с декабря 2021-го.

Однако пара не спешила афишировать свои отношения, поскольку на то время Кулеба был официально женат.

Евгения Кулеба, экс-жена Дмитрия, является депутатом Киевского городского совета, и у них есть двое детей. В апреле 2022-го супруги официально развелись.