В новорічну ніч в Україні різко зміниться погода

Погода в Україні на Новий рік різко зміниться. Так, в найближчі дні в країні сильно похолодає, опади з дощу і туману перетворяться спочатку в мокрий сніг, а потім в сніг, а до новорічних свят знову потеплішає. Такий прогноз дають Наталка Діденко, а також синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

За даними Наталки Діденко, в п'ятницю, 27 грудня, в країні похолодає до +2...+5 градусів, на Півдні +4... +8. У Західних областях буде мокрий сніг, а на інших територіях дощ і туман.

Крім того, синоптик попередила про поривчастий північно-західний вітер в четвер.

У Києві 27 грудня буде дощ, в повітрі близько +2 градусів.

До кінця тижня в країні похолодає до мінусів, погода буде вологою. Але вже 31 грудня - 1 січня в країну знову прийде потепління.

Погода в Україні (скрін: meteo.gov.ua)

Дані Наталки Діденко підтверджують і синоптики Українського гідрометцентру, за прогнозом яких у суботу, 28 грудня, в країну прийде денний мінус до -2 на Заході, Півночі і в Центрі. Схід буде балансувати в районі нуля, а на Півдні +2... +4 градуси. По всій країні буде йти сніг, на Заході досить сильний.

Погода в Україні 28 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю, 29 грудня, морози посиляться до -3... -6 в нічний час, крім південних і східних областей, де буде від -1 до +1 вночі. Вдень від 0 до -3, тільки в Криму тепліше від +3 до +5. Буде хмарно, невеликий сніг.

Понеділок 30 грудня порадує українців сухою сонячною погодою з невеликим морозом вдень. Вночі морози посиляться в деяких регіонах.

Погода в Україні 29 і 30 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

За даними ресурсу Gismeteo для Києва, 31 грудня в столиці буде +4 вдень, а 1 січня +3. Буде йти дощ, а в перший день нового року можливе прояснення. Така тепла січнева погода з дощем буде тривати в перші дні січня.

Погода в Києві на Новий рік (скрін: gismeteo.ua)