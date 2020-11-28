Перед нами складна дилема: у Зеленського зробили важливу заяву про локдаун

В Україні стрімко збільшується щоденний приріст хворих на коронавірус і уряд обговорює варіанти можливого посилення карантину. Один із актуальних способів стримання коронавірусу - локдаун. Але зараз перед керівництвом держави постав вибір: запровадити жорсткі обмеження і перервати поширення COVID-19 або стати на захист бізнесу, який нині зазнає чималих втрат.

Про це сказала заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", котра також розповіла про три блоки підтримки бізнесу в умовах пандемії коронавірусу. За словами політика, державі потрібен локдаун, щоб виграти час для створення додаткових місць у лікарнях для хворих на коронавірус, забезпечити їх киснем і таким чином уникнути колапсу медичної системи.

Тому, як уточнила Ковалів, ініційований пакет підтримки бізнесу, має компенсувати їхні втрати на час імовірного локдауну.

"І перед нами усіма складна дилема: аби врятувати найбільшу кількість людей, аби перервати ланцюжок заражень багато країн із сильнішою економікою пішли на локдаун на 2-3 тижні, хтось на місяць. І необхідність бізнесу заробляти гроші. От в цій складній моральній дилемі нам потрібно буде ухвалювати рішення. І ті ініціативи, які подав президент до парламенту, вони так і сформульовані. Ми хочемо допомогти людям перед тим, як настане потреба вводити лоудаун. Аби люди отримали компенсацію на той період, щоб втримати медичну систему, аби виграти певний час для відкриття нової кількості ліжок, обладнати їх киснем. Щоб у нас не було катастрофічної ситуації, як в Італії весною", - пояснила Юлія Ковалів.

Також вона додала, що кожен із людей цього року переймається за своє здоров'я. І, за її даними, станом на сьогодні понад 30% громадян відчувають страх. Водночас каже Ковалів, поки немає вакцини від коронавірусу, увесь світ опинився перед складною дилемою.

"Насправді при такому стрімкому зростанні хворих в жодній країні медична система нормально не витримує. Ми бачили жахливі кадри із Нью-Йорку, кількість смертності в Іспанії, у країнах, де економіка значно сильнішою заходила в пандемію коронавірусу", - резюмувала заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Також ми писали про те, як працюватиме громадський транспорт у разі локдауну.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

На боротьбу з COVID-19 в Україні було виділено 32 млрд грн

А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

В Еміратах 10 млн жителів і... 15 млн тестів!