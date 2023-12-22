RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перечитываете одно сообщение по десять раз? Вот как избавиться от "тумана в голове"

Как избавиться от состояния "brain fog" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Немногие знают о таком явлении как "brain fog". Такое состояние стало довольно распространенным, поэтому важно знать, как избавиться от "тумана в голове".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram сообщества "ЮНІСЕФ".

Что известно о "brain fog"

Это состояние характеризуется путаницей, забывчивостью и отсутствием концентрации и ясности разума.

Такое может произойти из-за недосыпов, чрезмерных переживаний, гормональных изменений и других внешних факторов.

Главные признаки

У вас может быть "brain fog", если:

  • вам трудно сконцентрироваться
  • забываете о вещах, о которых говорили несколько минут назад
  • трудно принимать решения
  • во время разговора трудно подбирать правильные слова
  • чувствуете физическую или психологическую усталость
  • легко отвлекаетесь от простых задач
  • теряете фокус во время разговора
  • трудно найти нужные вещи дома
  • требуется больше времени для обработки информации, чем обычно
  • чувствуете, что ваш список дел перегружен

Как улучшить свое состояние

"Тумана в голове" можно избавиться, если следовать следующим рекомендациям:

  • сколько бы дел не было - не забывай двигаться. Танцы, прогулка, спорт - подходит что угодно, что нравится
  • по возможности, старайся спать 7-8 часов в сутки
  • делай 5-минутные перерывы после каждых 30 минут работы
  • запланируй чекап совместно с семейным врачом
  • не забывай пить обычную воду и питаться сбалансировано
  • уменьши количество времени, которое тратишь на пролистывание ленты в соцсетях
  • попробуй практиковать майндфулнес или по крайней мере 10-минутные медитации
  • обогатить свой досуг когнитивно-развивающими активностями - можно поиграть в шахматы

Специалисты отмечают, что эти рекомендации кажутся банальными, но если их соблюдать, состояние заметно улучшится.

Ранее мы сообщали, как проверить щитовидку с помощью градусника.

Также читайте, какие обследования важно проходить независимо от возраста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Туманлікаріголова