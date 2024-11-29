5 зимних украинских слов, которые были несправедливо забыты

В современном мире люди часто забывают о старинных благозвучных словах, которые использовали еще наши предки. И на каждое событие, как, например, начало зимних праздников, есть свои ласковые и душевные слова, которые следует вспомнить.

Какие 5 зимних украинских слов были несправедливо забыты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера по ораторскому мастерству Павла Мацопа в Instagram.

По словам эксперта, нехватка чтения бумажных книг, интерес к чужой музыке и кинематографу делают свое - мы начинаем забывать старинные слова родного языка.

"Как хорошо вы знаете слова, которые звучат аутентично и уникально? Вот вам 5 зимних слов, несправедливо забытых", - обратился к украинцам Павел Мацопа.

Лагомини

Это лакомство и сладости. Сейчас иногда используется форма "легуміни".

Віхола

Очень хорош синоним к словам "завірюха", "метелиця" или "хуртовина".

"Така віхола крутить, що світку не видно" (Коцюбинський).

Припай

Лед, крепко примерзший к берегам.

"Зима дзвенить над Києвом молодими сухими морозами. Дніпром іде шуга, а біля берегів уже наросли міцні припаї" (Собко)

Леліти

Сверкать, блестеть, отражая свет, лучи. Имеет еще одно значение: тихо протекать, струиться.

"Далеко, далеко на самім горизонті леліло опалове світло - одблиск сонця" (Леся Українка)

Омелюх

Зимняя птица Украины. Небольшая лесная птица ряда воробьиных с ярким оперением. Хотя большинство из нас знают только снегуров и синичек.

"Обогащайте речь! Примитивный словарный запас оставляйте в прошлом", - советует тренер по ораторскому искусству.