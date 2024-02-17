ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уход за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж: что нужно знать

Суббота 17 февраля 2024 09:43
UA EN RU
Уход за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж: что нужно знать Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Периоды ухода за лицом с инвалидностью I группы засчитываются в страховой стаж. Однако для этого есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

Для того, чтобы период ухода за человеком с инвалидностью зачислили в стаж, необходимо соответствовать трем условиям:

  • Трудоспособность: лицо еще не достигло пенсионного возраста и не имеет инвалидности.
  • Нетрудоустройство: не работало в течение периода ухода.
  • Получение помощи: получало пособие, надбавку или компенсацию в органах социальной защиты населения.

Если все условия были соблюдены, а период ухода был после 1 января 2004 года, он засчитывается в страховой стаж.

В это время человек, осуществлявший уход, считается застрахованным лицом (согласно статье 11 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Страхователем в таком случае выступает орган социальной защиты населения, который выплачивает пособие, надбавку или компенсацию.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кто имеет право на пенсию по инвалидности и как ее получить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
NEWS
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания