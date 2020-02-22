Пенсія в Україні: українцям готують неприємний сюрприз

Пенсії в Україні – одна з найактуальніших тем, яка обговорюється в суспільстві, так і в уряді. Через зменшення кількості працездатного населення і збільшення тривалості життя, влади замислюються про підвищення пенсійного віку поступово, в найближчі п'ять років.

З 1 квітня 2020 року буде підвищено пенсійний вік для жінок в Україні з 59 років до 59 років і 6 місяців. Наступне підвищення заплановано на 1 квітня – пенсійний вік для жінок зрівняється з чоловічим – 60 років. Однак до 2028 року жінкам потрібно не менше 30 років стажу, чоловікам – 35 років, а потім і ця цифра зрівняється.

Як пише видання "Сьогодні", голова комітету Верховної Ради з соціальної політики Галина Третьякова офіційно заявила про можливість підвищення пенсійного віку для чоловіків.

За її словами, головна причина – це неможливість забезпечити всіх пенсіонерів виплатами державним коштом. І вже через 10 років це може стати серйозною проблемою, оскільки у скарбниці для цього занадто мало грошей і доведеться знову переглядати формулу нарахування пенсій.

За рекомендацією Міжнародної організації праці, мінімальна пенсія повинна бути не менше 40% від заробітку. В Україні на даний момент середня пенсія становить 3064 гривні, а це всього 28%. Мінімальна пенсія – 1638 гривень, а це лише 15% від середньої заробітної плати.

В Європейських країнах рекомендації Міжнародної організації праці виконуються в середньому пенсія становить від 46% до 80% від середнього заробітку.

"Є дослідження Світового банку, за якими у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% пенсіонерів. Решта 60% отримають мінімальну пенсію. Підвищення пенсійного віку – неминучий процес", - заявила Третьякова.

Вона вважає, що підвищення пенсійного віку має бути плавним, наприклад, на один місяць у рік і почати цей процес з 2023 або 2025 року.

Однак експерти стверджують, що фактично підвищення пенсійного віку вже сталося, коли збільшили необхідний стаж на 10 років. Майбутні пенсіонери за фактом не матимуть необхідного стажу до свого віку і їм доведеться працювати додатково до 63-65 років. Однак і це не допомогло – кількість пенсіонерів збільшується в країні постійно.

А ось підвищення пенсійного віку, на думку експертів, може викликати хвилю обурення у громадян. В першу чергу варто спрямувати сили на підвищення економіки в Україні.