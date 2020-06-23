ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенсія в Україні: що потрібно для автоматичного нарахування виплат

STYLERЖиття    23.06.2020 - 14:25
Пенсія в Україні: що потрібно для автоматичного нарахування виплат
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Майбутні пенсіонери можуть завчасно подати заявку і оформити документи

Пенсії в Україні тепер будуть нараховувати автоматично. Пенсійний фонд України розробив і запустив нову послугу для майбутніх пенсіонерів. Завдяки новому сервісу пенсії будуть нараховуватися та оформлятися автоматично, як тільки громадянин України досягне відповідного віку.

Послуга буде надаватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Він дозволить призначати пенсії автоматично, як тільки громадянин досягне пенсійного віку, з урахуванням усіх даних, які були подані в пенсійний фонд заздалегідь.

Які документи будуть необхідні

  • Анкета-заява від майбутнього пенсіонера.
  • Скановані копії документів.
  • Підписати анкету-заяву кваліфікованим електронним підписом.

Ці документи потрібно буде зібрати та відправити в територіальний орган Пенсійного фонду.

Найближчим часом планується запуск додаткової опції, яка допоможе подати документи тим, у кого немає КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

"Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, що не мають КЕП. Вони зможуть подати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID)", - сказано в повідомленні Міністерства соціальної політики.

З початку роботи сервісу послугами скористалися уже 356 майбутніх українських пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям пообіцяли щорічний перерахунок пенсій.

А також ми розповідали про те, що в Україні готують два види накопичувальних пенсій.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України пенсиипенсия в Украине
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся