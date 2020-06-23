Пенсія в Україні: що потрібно для автоматичного нарахування виплат

Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Майбутні пенсіонери можуть завчасно подати заявку і оформити документи

Пенсії в Україні тепер будуть нараховувати автоматично. Пенсійний фонд України розробив і запустив нову послугу для майбутніх пенсіонерів. Завдяки новому сервісу пенсії будуть нараховуватися та оформлятися автоматично, як тільки громадянин України досягне відповідного віку.

Послуга буде надаватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Він дозволить призначати пенсії автоматично, як тільки громадянин досягне пенсійного віку, з урахуванням усіх даних, які були подані в пенсійний фонд заздалегідь.

Які документи будуть необхідні

Анкета-заява від майбутнього пенсіонера.

Скановані копії документів.

Підписати анкету-заяву кваліфікованим електронним підписом.

Ці документи потрібно буде зібрати та відправити в територіальний орган Пенсійного фонду.

Найближчим часом планується запуск додаткової опції, яка допоможе подати документи тим, у кого немає КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

"Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, що не мають КЕП. Вони зможуть подати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID)", - сказано в повідомленні Міністерства соціальної політики.

З початку роботи сервісу послугами скористалися уже 356 майбутніх українських пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям пообіцяли щорічний перерахунок пенсій.

А також ми розповідали про те, що в Україні готують два види накопичувальних пенсій.

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Автор: Анна Шиканова