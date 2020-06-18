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Українцям готують дві накопичувальні пенсії: усі подробиці

STYLERЖиття    18.06.2020 - 08:00
Українцям готують дві накопичувальні пенсії: усі подробиці
Накопичувальна пенсія в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні планують запровадити дві накопичувальні пенсійні системи

З 2021 року в Україні мають намір запровадити дві паралельні накопичувальні пенсійні системи. Одна – для всіх потенційних пенсіонерів, друга – для тих, хто має право на пільгову пенсію.

В уряді припускають, що накопичувальними пенсіями можуть скористатися всі потенційні пенсіонери. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що перша накопичувальна система – це обов'язкова накопичувальна пенсія, а друга - для людей до 35 років, які працюють на роботах, що дають право на пільгову пенсію.

За її словами, зараз показник порівняння пенсії до зарплати перед виходом на пенсію становить 27-28%, а раніше він був на рівні 57-60%. При цьому даний показник може просісти ще більше. Хоча за стандартом Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% заробітної плати.

Що ж стосується накопичувальної професійної пенсійної системи, то вона повинна охопити близько 150 тисяч працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими умовами.

Передбачається, що роботодавець буде платити внески за працівника на його накопичувальний рахунок, а якщо працівник піде з цієї роботи, накопичення за ним все одно залишаться.

Нагадаємо, українським пенсіонерам перерахують пенсії влітку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко знизилася середня зарплата.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України пенсиипенсия в Украине
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