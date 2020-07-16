Стаж величезний, а пенсія жебрацька: пенсіонерам відповіли на важливе питання

Пенсії в Україні (фото: freepik)

Пенсії в Україні розраховуються індивідуально для кожного отримувача виплат

Переважна більшість Українських пенсіонерів отримують мізерні пенсії, незалежно від того, скільки років вони працювали на благо держави. У ПФУ розводять руками, мовляв, вам ще й доплачують. Чому так відбувається - читайте в нашому матеріалі.

Так, в газету "Пенсійний кур'єр" (від 10 липня, №28) звернулася пенсіонерка, яка вважає несправедливою пенсію в 1700 грн за 23 роки стажу.

"На розмір пенсії впливає як тривалість страхового стажу, так і зарплата, яку ви отримували під час роботи. Якщо заробіток був невисокий, а пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року, то за 20 років стажу пенсія повинна бути 1712 грн (з 01.07.2020) і додатково 3% за стаж понад 20 років", - відповіли пенсіонерці.

Тобто, основну роль при розрахунку пенсії грає не стаж, а зарплата, яку ви отримували протягом своєї трудової діяльності. А коефіцієнт цього стажу в Україні знизили з 1,5% до 1%.

Пенсії українцям розраховують за формулою: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає ПФУ) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на той самий коефіцієнт (1%).

Якщо ж у пенсіонера стажу багато, але при розрахунку його все одно не вистачає для необхідного мінімуму, то держава "дарує" пенсіонеру різницю. Приміром, з 1 квітня 2020 року особам, які мають страховий стаж не менше 30 років жінки, 35 років чоловіки, мінімальна пенсія має становити 2100 грн, а для українців старше 80 років зі стажем не менше 20 років жінки і 25 років чоловіки - 2600 грн.

Нагадаємо, що до 1 січня 2004 року в розрахунок йшов загальний трудовий стаж (його прирівняли до страхового), а починаючи з цієї дати тільки страховий - той, за який роботодавець робив відрахування з вашої зарплати в ПФУ.

Крім того, до 1 липня 2000 року підтвердити стаж можна було трудовою книжкою, а також довідкою з підприємств, даними з держархівів. Після 1 липня 2000-го розрахунок пенсійного стажу проводиться тільки за даними персонального обліку в ПФУ.

На сьогодні, за даними ПФУ, найвищу пенсію отримують судді - 51171 грн - таких в Україні 3425 осіб. А 45,9% пенсіонерів щомісяця живуть на виплати від 2001 до 3000 грн.

Раніше експерти назвали головний ризик нової пенсійної реформи, через що пенсіонери можуть залишитися без грошей.

Також ми писали, що пенсію можна отримувати незалежно від віку і з мінімумом стажу.