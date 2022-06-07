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Як виплачують пенсію у важкодоступних регіонах України: відповідь Мінсоцполітики

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 21:18
Як виплачують пенсію у важкодоступних регіонах України: відповідь Мінсоцполітики Фото: міністр соціальної політики України Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Кабміні передбачили кілька рішень для виплати пенсій у важкодоступних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Марини Лазебної під час телемарафону.

Вона наголосила, що у випадку, якщо пошта не має можливості передати пенсію, то в Ощадбанку відкривають рахунок, де зберігаються усі кошти пенсіонера. Грошима можна буде скористатися "за можливості".

Також, за словами Лазебної, якщо банк не може довести готівку до установ, то в цьому випадку пенсію продовжать доставляти поштою та передавати особисто до рук пенсіонерам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після 1 червня додаткові виплати можуть отримати близько 300 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років та продовжують працювати.

Також ми писали, що починаючи з 1 червня у Харкові повернули нарахування за комунальні послуги. Вже у липні городяни отримають квитанції за минулий місяць.

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