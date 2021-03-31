Під Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за нею
У Хмельницькій області сталася страшна НП, в якій мама і дитина просто дивом вижили, відбувшись травмами, що не загрожують життю. Дівчинка провалилася у 17-метровий аварійний колодязь, а мати кинулась їй на порятунок.
Деталі події розповіли в прес-службі ДСНС.
Так, 30 березня о 16:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарна в смт Летичів, в колодязь впала 5-ти річна дитина і її мати. Рятувальники негайно виїхали на місце події і за допомогою мотузки дістали спочатку дівчинку, а потім і маму.
В результаті інциденту дитина отримала перелом ноги, а мати зовсім не постраждала. Дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.
Жінка, яка кинулася в колодязь рятувати доньку (facebook.com/DSNSKHM)
За словами жінки, її дитина випадково потрапила в аварійний колодязь. Коли вона це побачила, негайно кинулася за донькою. Цей колодязь без води, а його глибина - близько 17 метрів (як 5-6-ти поверховий будинок).
Рятувальники закликали уважніше стежити за дітьми, адже часом кілька секунд відокремлюють від трагедії.
Фото: Той самий аварійний колодязь (facebook.com/DSNSKHM)
До речі, ми писали, що в Запорізькій області 60-річна жінка потрапила в цистерну з насінням соняшника, ємністю 75 кубічних метрів, де ледь не загинула.