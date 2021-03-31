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Під Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за нею

Новость на русском → Хмельницька область, Середа 31 березня 2021 12:10
Під Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за нею Колаж РБК-Україна: Під Хмельницьким мама з донькою провалилися в колодязь
Автор: Світлана Мащенко

У Хмельницькій області сталася страшна НП, в якій мама і дитина просто дивом вижили, відбувшись травмами, що не загрожують життю. Дівчинка провалилася у 17-метровий аварійний колодязь, а мати кинулась їй на порятунок.

Деталі події розповіли в прес-службі ДСНС.

Так, 30 березня о 16:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гончарна в смт Летичів, в колодязь впала 5-ти річна дитина і її мати. Рятувальники негайно виїхали на місце події і за допомогою мотузки дістали спочатку дівчинку, а потім і маму.

В результаті інциденту дитина отримала перелом ноги, а мати зовсім не постраждала. Дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.

Під Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за нею

Жінка, яка кинулася в колодязь рятувати доньку (facebook.com/DSNSKHM)

За словами жінки, її дитина випадково потрапила в аварійний колодязь. Коли вона це побачила, негайно кинулася за донькою. Цей колодязь без води, а його глибина - близько 17 метрів (як 5-6-ти поверховий будинок).

Рятувальники закликали уважніше стежити за дітьми, адже часом кілька секунд відокремлюють від трагедії.

Під Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за неюПід Хмельницьким дівчинка впала у 17-метровий колодязь, і мати кинулася за нею

Фото: Той самий аварійний колодязь (facebook.com/DSNSKHM)

До речі, ми писали, що в Запорізькій області 60-річна жінка потрапила в цистерну з насінням соняшника, ємністю 75 кубічних метрів, де ледь не загинула.

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