Канали Zik і Newsone припинили мовлення: що сталося
Середа 03 лютого 2021 00:10
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В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: РБК-Україна)
У вівторок, 2 лютого, з українських ефірів пропало три телеканали: ZIK, NewsOne і 112. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими телеканалами.
Санкції вводяться на 5 років. Про це йдеться на сайті президента.
Українські користувачі вже помітили, що телеканали ZIK, NewsOne і 112 більше не транслюються, і картинка виглядає ось так.
В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: Telegram-канал "Грішин")
В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")
Крім того, санкції передбачають ще ряд обмежень для Козака, включаючи:
- блокування активів, яке передбачає тимчасове обмеження користування і розпорядження майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- запобігання виведення капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- повна або часткова заборона здійснення угод щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження з видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності
Користувачі мережі прокоментували це.
- Я вважаю, що ці санкції Зеленський задумав з самого початку. Так і сказав "а давайте викинемо на мороз медведчуківські канали 2 лютого 2021, пізно ввечері, щоб несподівано!"
- Ще б НАШ і Інтер туди;
- Це просто дуже багато людей загадало таке бажання на новий рік - і воно збулося!!
- Чудесний кінець дня, кожен день б такі новини;
- У будь-якому випадку - рішення дуже несподіване в позитивному сенсі;
- На супутнику вирубили відповідно у всіх і пропало
Нагадаємо, Тарас Козак став новим власником телеканалу ZIK влітку 2019 року.
Ми також писали про те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".
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