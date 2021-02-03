Канали Zik і Newsone припинили мовлення: що сталося

В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: РБК-Україна)

У вівторок, 2 лютого, з українських ефірів пропало три телеканали: ZIK, NewsOne і 112. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими телеканалами.

Санкції вводяться на 5 років. Про це йдеться на сайті президента.

Українські користувачі вже помітили, що телеканали ZIK, NewsOne і 112 більше не транслюються, і картинка виглядає ось так.

В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: Telegram-канал "Грішин")

В Україні перестали працювати телеканали ZIK, NewsOne і 112 (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

Крім того, санкції передбачають ще ряд обмежень для Козака, включаючи:

блокування активів, яке передбачає тимчасове обмеження користування і розпорядження майном; обмеження торговельних операцій; обмеження транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; запобігання виведення капіталів за межі України; призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; повна або часткова заборона здійснення угод щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження з видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності

Користувачі мережі прокоментували це.

Я вважаю, що ці санкції Зеленський задумав з самого початку. Так і сказав "а давайте викинемо на мороз медведчуківські канали 2 лютого 2021, пізно ввечері, щоб несподівано!"

Ще б НАШ і Інтер туди;

Це просто дуже багато людей загадало таке бажання на новий рік - і воно збулося!!

Чудесний кінець дня, кожен день б такі новини;

У будь-якому випадку - рішення дуже несподіване в позитивному сенсі;

На супутнику вирубили відповідно у всіх і пропало

Нагадаємо, Тарас Козак став новим власником телеканалу ZIK влітку 2019 року.

Ми також писали про те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".