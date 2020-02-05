Пенсіонерам в Україні тричі підвищать виплати: хто отримає надбавку

Пенсії в Україні будуть підвищені тричі у 2020 році в результаті індексації, а також двохетапного підвищення мінімальних виплат. Що буде з пенсіями в Україні у 2020 році - в матеріалі Styler.

Перше підвищення буде проведено вже в березні після автоматичної індексації, в якій буде враховано рівень середньої зарплати й зміни середньої зарплати по Україні за минулий рік (у 2020 році - показник 9476 грн 84 копійки).

Індексацію проведуть за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік". Експерти вважають, що після перерахунку пенсії в середньому зростуть на 12-15%.

Наступний перерахунок буде з 1 липня 2020 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Мінімальну пенсію підвищать на 74 грн - з 1638 грн до 1712 грн. 1 грудня 2020 року мінімальний розмір виплат буде збільшено на 57 грн, і до кінця року складе 1769 грн.

Зазначимо, що працюючі пенсіонери не можуть розраховувати на підвищення пенсій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, але індексація у зв'язку з підвищенням страхового стажу їм проводиться автоматично, починаючи з 2019 року.

Крім того, в кінці 2019 року Володимир Зеленський анонсував програму додаткових щомісячних виплат (від 400 до 1100 грн) для пенсіонерів віку 80+. За словами гаранта, на її виконання виділено вже 13 млрд гривень, також розглядається можливість подібної допомоги для категорій 70+ і 75+.

Варто нагадати, що 2020 рік стане останнім для виходу на пенсію до досягнення 60 років. В цьому році виплати від держави у 59,6 років зможуть оформити жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Ті, хто народився після 1 квітня 1961 року підуть на заслужений відпочинок лише в 2021 році вже в 60 років.

Але є і позитивна новина - нещодавно КСУ скасував рішення про підвищення пенсійного віку для деяких категорій (мова йде про українців, задіяних у важких і шкідливих умовах, водіїв громадського транспорту, ряду працівників сільського господарства). Вони зможуть вийти на пенсію в 45, 50 та 55 років залежно від категорії. Повний список професій і вимог до страхового стажу можна подивитися за посиланням.