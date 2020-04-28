Пенсіонерам в Україні тричі доплатять у травні: кому пощастить

Пенсії в Україні будуть проіндексовані у травні, після чого українські пенсіонери отримають надбавку до щомісячних виплат. Крім того, ще деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на надбавку. Всі подробиці про весняні доплати до пенсії - в матеріалі Styler.

Індексація пенсій у травні

У травні пенсіонери отримають надбавку до пенсій у розмірі 11%, це в середньому 260 грн. У ПФУ назвали цифру в 6,9 мільйона людей - саме стільком пенсіонерам у травні перерахують виплати.

На підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери за віком та страховим стажем, по інвалідності; втраті годувальника; за вислугою років (медпрацівники, вчителі, зі стажем не менше 30 років у професії).

Якщо ж розмір підвищення не дотягує до 100 гривень, до цієї суми доплатять, але різниця (доплата) буде врахована при подальших перерахунках.

Індексацію в травні не проведуть:

працюючим пенсіонерам (їм перераховують виплати окремо);

тим, хто зовсім нещодавно оформив пенсію (у 2019 і 2020 році);

одержувачам соціальних пенсій (їм виплачують допомогу по іншим законам, а не по ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування")

тим, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами",

пенсіонери, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахунковий.

Додаткові надбавки до мінімальних пенсій

Для тих пенсіонерів, виплати яких не дотягують до 2100 гривень (з урахуванням всіх інших доплат), додадуть до цієї суми. Причому така компенсація буде враховуватися при подальших перерахунках пенсій.

Виплати після 80 років

Багато пенсіонерів, які досягли 80-річного віку, вже отримали надбавку у квітні в розмірі 500 гривень. Таку суму налічують пенсіонерам, чиї виплати не перевищують 9205,19 грн. А ось ті пенсіонери, яким 80 років виповнилося після 1 квітня 2020, будуть отримувати надбавку відразу одразу після досягнення цього віку.

В ПФУ нагадують, що для отримання перерахунків та доплат нікуди додатково звертатися не потрібно. Гроші надійдуть на пенсійну банківську картку, або ж їх доставить листоноша "Укрпошти".

Раніше ми писали, що Денис Шмигаль анонсував нову пенсійну реформу, згідно з якою пенсіонери можуть розраховувати на отримання подвійної пенсії.

Також ми писали, що не всі пенсіонери зможуть вчасно отримати "карантинну тисячу".