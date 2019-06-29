Пенсіонерам підготували приємний сюрприз: усі подробиці

Кабмін підготував для пенсіонерів приємний сюрприз і прийняв постанову "Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік", щоб забезпечувати своєчасною виплатою та доставкою пенсій у повному обсязі. Про це інформує Мінсоцполітики.

Прийнята постанова забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату пенсій з урахуванням перерахунків, проведених згідно з постановою від 20 лютого 2019 року № 124 "Питання проведення індексації пенсій в 2019 році".

Також вводяться доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 20 лютого 2019 року № 124".

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Крім того, були розглянуті питання виплати соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

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Раніше українцям приготували новий "сюрприз". З 1 липня жителям України доведеться доплатити за "зайву" площу.

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