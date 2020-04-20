Пенсіонерів чекає неприємний сюрприз з індексацією: хто залишиться ні з чим

Пенсії в Україні будуть підвищені в результаті автоматичної індексації у травні, але деякі категорії українців можуть залишитися без доплат. Кому не підвищать пенсію цієї весни - у матеріалі Styler.

Так, в результаті індексації у травні 2020 надбавку отримають 10,2 мільйона українських пенсіонерів із загального числа одержувачів виплат (11,4 мільйона). При цьому середній розмір доплат становитиме 260 гривень. Мінімальна виплата по стажу буде підвищена в кінці весни до 2100 гривень.

При цьому на 11% буде підвищено розрахунковий розмір пенсії - ту що заробили - а не ту, яку за фактом отримує людина. І якщо завдяки додатковим прибавкам до пенсії фактичні виплати вже на 11% вище, то індексація на остаточну суму впливу не матиме.

Для яких категорій індексація в травні не вплине на розмір пенсії:

пенсіонерів, у кого фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;

якщо пенсію отримують за "спеціальними" умовами.

Відзначимо, що раніше індексацію планували провести в березні, пізніше перерахунок пенсій перенесли на вересень, а потім - на травень.

Раніше ми писали, хто не зможе отримати "карантинну тисячу" з тієї чи іншої причини.

Також ми повідомляли, які доплати чекають на українців вже в травні.