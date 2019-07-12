Пенсії в Україні: виплати піднімуть ще раз в 2019 році

Пенсії в Україні піднялися з 1 липня для багатьох категорій пенсіонерів і уряд змінив систему виплат для декількох категорій населення. Для більшості пенсіонерів сума виплат прив'язана до мінімального прожиткового мінімуму, який з 1 липня встановлено в розмірі 1564 гривні, а з 1 грудня підвищиться до 1638 гривень. Про це пишуть "Факти".

Однак деякі категорії пенсіонерів, які до 1 липня отримували мінімальні пенсії, почнуть отримувати більше. Це ті, у кого є стаж не менше 30 років для жінок і 35 років – для чоловіків. Ця категорія стане отримувати 2000 гривень, незалежно від того, чи були у них додаткові надбавки до пенсії чи ні.

Проте до пенсійної реформи в 2011 році, стаж для жінок становив 20 років, а для чоловіків – 25 років. Ці категорії отримали додаткові виплати в березні і квітні 2019 року в розмірі 2300 гривень.

"Якщо місячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) ... не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в розмірі відсутньої суми", - так сказано в законі.

Наприклад, якщо у чоловіка є стаж 45 років, і він отримував через низькі зарплати 1500 гривень + доплату за зайві 10 років стажу (149,70) + доплату за донорство (185,30), то з 1 липня його зарплата стане рівно 2000 гривень. А інший пенсіонер має стаж 35 років і у нього не було доплат, то він теж стане отримувати 2000 гривень.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в липні зробили перерахунок виплат ще для декількох категорій пенсіонерів.

А також ми писали про те, що уряд істотно підніме зарплати для освітян.