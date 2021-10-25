Пенсії в Україні знову проіндексують, але за новими правилами: що зміниться

Як пояснив Гетманцев, індексація пенсій буде проведена для всіх категорій пенсіонерів в Україні.

"Ми провели індексацію пенсій в цьому році, минулого року і проведемо індексацію в наступному році, причому не так, як було раніше – не проводилася індексація військовим і науковим працівникам. Ми проведемо індексацію всім", - розповів народний депутат.

Він зазначив, що в низьких соціальних стандартах винне "заморожування" виплат шляхом зменшення прожиткового мінімуму у два рази від розміру фактичних витрат.

Індексація пенсій в Україні запланована на березень 2022 року. Як зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, вона пройде за однаковими правилами для всіх пенсіонерів в країні.

У пенсіонерів, які досягли 70-річного віку і мають необхідний стаж (35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок) – пенсія повинна стати не менше 3 тисяч гривень.

Яка пенсія в Україні зараз

Середня пенсія в Україні - від 2000 до 3000 тисяч гривень. Такі виплати отримує понад 38% пенсіонерів (близько 4,19 млн осіб).

Менш як 2000 гривень в Україні отримує 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб)

Від 5000 до 10000 гривень отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб)

Понад 10000 гривень отримує 3,9% пенсіонерів (433,5 тисячі осіб)