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Працювати доведеться довше: українцям посилять вимоги по стажу для пенсії

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Четвер 21 жовтня 2021 11:20
Працювати доведеться довше: українцям посилять вимоги по стажу для пенсії Колаж РБК-Україна: українцям посилять вимоги по стажу для пенсії
Автор: Світлана Мащенко

Українським пенсіонерам доведеться працювати ще довше для виходу на пенсію в 60 років. Так, з 2022 року буде додано ще один обов'язковий рік до "страхового стажу".

Скільки потрібно працювати, щоб вийти на відпочинок в 60, 63 і 65 років - читайте нижче в матеріалі Styler.

Реформа з підвищення необхідного стажу почалася ще в 2018-му році

Відповідно до Закону України №2148-VIII від 03.10.2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", щоб вийти на пенсію у 60 років наступного року потрібно буде мати 28 років стажу.

При стажі від 19 до 29 років українці зможуть вийти на пенсію в 63 роки.

У 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого стаж від 15 до 19 років.

Щороку аж до 2028-го буде додаватися по року необхідного стажу, поки ця цифра не досягне 35 років для 60-річних українців, 25-35 років для 63-річних, 25-ти - для 65-річних.

Що таке страховий стаж?

Відзначимо, що страховим стажем вважається такий, коли частина від вашого прибутку йде на сплату страхових внесків. Стаж, набутий до 1 січня 2004 року вважається трудовим і прирівнюється до страхового.

Раніше ми писали, що деякі категорії українців можуть виходити на пенсію у 55, 50 і навіть 45 років.

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