Пенсіонерів чекають неприємні нововведення: заслужений відпочинок скасовується

Пенсіонерів чекають нововведення (фото: Колаж РБК-Україна)

Українців готують до поетапного підвищення вимог щодо стажу

Вже у липні пенсіонерів чекає поетапне підвищення вимог щодо стажу. На заслужений відпочинок не зможуть вийти навіть ті, кому виповнилося 60 років. А тому українцям варто починати заздалегідь замислюватися про своє майбутнє.

У 2019-му вступають в силу нові вимоги щодо стажу. На пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 26 років стажу, в 63 роки – від 16 до 26 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 65 років, потрібно мати 15 років стажу. Щорічно зазначені вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до тих пір, поки на пенсію в 60 років будуть виходити тільки ті, у кого не менше 35 років стажу.

Якщо ситуація не зміниться, і українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соцполітики, в 2028-му лише близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше.

Навіть кілька років роботи без офіційного оформлення у відділі кадрів можуть позбавити права на пенсію в 60 років.

Пенсія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

До речі, шанс отримувати максимальну пенсію - мати білу високу заробітну плату. Наприклад, на сьогоднішній день при стажі у 35 років необхідно заробляти приблизно в 8 разів більше середнього заробітку, з якого сплачується внесок у Пенсійний фонд.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичної перерахунок пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів.

Раніше повідомлялося про те, що пенсійний фонд 2 травня 2019 року почав фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень.

Монетизовані субсидії виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

Ми також писали про те, що доходи Пенсійного фонду у першому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн.