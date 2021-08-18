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Пенсії на картку з 1 вересня: у ПФУ зробили важливу заяву

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Середа 18 серпня 2021 08:00
Пенсії на картку з 1 вересня: у ПФУ зробили важливу заяву Колаж РБК-Україна: як виплачуватимуть пенсії в Україні з 1 вересня 2021
Автор: Світлана Мащенко

Пенсії в Україні з 1 вересня будуть виплачуватися, як на картку, так і доставлятися готівкою співробітниками "Укрпошти" або ж отримуватися в поштових відділеннях. У Пенсійному фонді запевнили, що примусового переходу "на картки" не буде.

Про це інформує прес-служба ПФУ.

"Останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування в банки", - зазначили у фонді і запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Пенсії українці зможуть отримувати, як і раніше, такими способами:

  • Через установи банків, тобто "на картку"
  • За місцем проживання з доставкою співробітниками "Укрпошти"
  • У поштовому відділенні "Укрпошти"

На даний момент уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки. Зі списком фінансових установ можна ознайомитися за посиланням.

Щоб перейти на той чи інший спосіб виплати, пенсіонерові потрібно написати відповідну заяву.

А пенсію додому можуть отримувати всі охочі, незалежно від віку, стану здоров'я (наявності інвалідності) або потреби в постійному сторонньому догляді.

Раніше Денис Шмигаль зробив заяву, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму повинен відбуватися поступово, при цьому не порушуючи права людей.

Також ми писали, що українців застерегли про неприємний сюрприз з пенсіями на картку.

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