ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пенсіонери залишаться без грошей: названо головний ризик нової пенсійної реформи

Середа 15 липня 2020 16:51
Пенсіонери залишаться без грошей: названо головний ризик нової пенсійної реформи
Пенсії в Україні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пенсіонери на старості років можуть залишитися без засобів до існування

Пенсіонери в Україні можуть залишитися без коштів, які відкладали роками на старість, через головний ризик накопичувальної системи. Запуск нової реформи планують на початок 2021 року, але експерти кажуть, що пенсійні фонди можуть рухнути.

Такий прогноз озвучив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише Today.ua. За словами експерта, розпоряджатися грошима українців будуть приватні фонди, а за них ніхто не несе відповідальності.

Попри переконання, що тепер українцям допоможуть відкласти собі на старість, жодних гарантій, що після виходу на пенсію, ваші гроші вам повернуться, немає.

"Маючи недавній досвід банкрутств більше сотні комерційних банків, які перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, абсолютно незрозумілих структурам?" - каже Пендзин.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з 1 січня Україна почне поступовий перехід на накопичувальну пенсію. Таким чином, пенсійна система стане змішаного типу - коли частину виплат по виходу на відпочинок можна буде отримувати з солідарної системи (як зараз), а другу частину - з обов'язкових накопичень. Накопичення будуть відраховуватися від зарплати - 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 %. У майбутньому відсоток відрахувань буде рости.

На думку голови ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олени Сотсковської, ідеальною є потрійна пенсія: солідарна, обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна (коли людина сама собі відкладає на старість).

Раніше ми писали, що пенсію в Україні можна отримувати незалежно від віку і з мінімумом стажу. Кого це стосується.

Також повідомлялося, що українці зможуть виходити на пенсію достроково. Це торкнеться всіх категорій одержувачів виплат, але для цього потрібен солідний страховий стаж.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пенсии
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся