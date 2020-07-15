Пенсіонери залишаться без грошей: названо головний ризик нової пенсійної реформи

Пенсії в Україні (фото: freepik)

Пенсіонери на старості років можуть залишитися без засобів до існування

Пенсіонери в Україні можуть залишитися без коштів, які відкладали роками на старість, через головний ризик накопичувальної системи. Запуск нової реформи планують на початок 2021 року, але експерти кажуть, що пенсійні фонди можуть рухнути.

Такий прогноз озвучив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише Today.ua. За словами експерта, розпоряджатися грошима українців будуть приватні фонди, а за них ніхто не несе відповідальності.

Попри переконання, що тепер українцям допоможуть відкласти собі на старість, жодних гарантій, що після виходу на пенсію, ваші гроші вам повернуться, немає.

"Маючи недавній досвід банкрутств більше сотні комерційних банків, які перебували під жорстким контролем НБУ, чи можемо ми довіряти свої кошти новим, абсолютно незрозумілих структурам?" - каже Пендзин.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з 1 січня Україна почне поступовий перехід на накопичувальну пенсію. Таким чином, пенсійна система стане змішаного типу - коли частину виплат по виходу на відпочинок можна буде отримувати з солідарної системи (як зараз), а другу частину - з обов'язкових накопичень. Накопичення будуть відраховуватися від зарплати - 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 %. У майбутньому відсоток відрахувань буде рости.

На думку голови ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олени Сотсковської, ідеальною є потрійна пенсія: солідарна, обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна (коли людина сама собі відкладає на старість).

Раніше ми писали, що пенсію в Україні можна отримувати незалежно від віку і з мінімумом стажу. Кого це стосується.

Також повідомлялося, що українці зможуть виходити на пенсію достроково. Це торкнеться всіх категорій одержувачів виплат, але для цього потрібен солідний страховий стаж.