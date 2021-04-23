Мінсоцполітики презентувало закони щодо системи пенсійних накопичень: що вони пропонують

Міністерство соціальної політики представило законопроекти про запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи. Презентація відбулась в Офісі простих рішень та результатів Національної ради реформ.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що доопрацьовані редакції проектів законів міністерство направило до комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Що пропонують проекти

Доопрацьовані документи розширюють охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшують гендерний розрив у розмірі пенсій, включають до числа учасників системи людей, які доглядають непрацездатних родичів, є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, патронатними вихователями.

Оновлену систему накопичень хочуть запровадити без підвищення навантаження на бізнес та людей, а за рахунок зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб.

Документи пропонують українцям можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно" з множинними точками доступу. Громадянин зможе обирати авторизований пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку та здійснені операції.

"Надавати та отримувати іншу інформацію з використанням телекомунікаційних мереж через будь-який пристрій, у тому числі шляхом інтеграції Єдиного соціального реєстру із Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Дія", або при особистому зверненні до адміністратора Єдиного соціального реєстру чи відповідного авторизованого фонду", - вказано у повідомленні.

Українці отримають право без жодних обмежень у будь-який момент переводити свої накопичення з одного авторизованого суб’єкта до іншого.

Збір, зберігання та оброблення даних про пенсійні накопичення громадян буде під повним контролем держави в Єдиному соцреєстрі у межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Пропонується визначити основним видом виплат у системі накопичень довічну виплату у розмірі щонайменше одного прожиткового мінімуму.

Передбачене право громадянина самостійно обирати вид виплати (довічна, одноразова, на визначений строк) на суму, що перевищує необхідну для виплати довічної пенсії у розмірі прожиткового мінімуму.

Крім того, у ряді випадків людина зможе забрати свої накопичення одноразово, незалежно від віку.