Українцям на пенсії хочуть дозволити варити самогон і вирощувати марихуану

Україні бракує креативних законів. Вони допомогли б реалізувати потенціал, який є в українців і нації в цілому. Наприклад, пенсіонери могли б варити самогон і вирощувати марихуану.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв'ю РБК-Україна .

"У мене є ідеї щодо самогоноваріння, марихуани. Не смійтеся, це швейцарська схема, це не я вигадала. Коли, наприклад, виробництво молока стимулюють шляхом того, що не беруть акциз з малого, крафтового виробника", - заявила Третьякова.

Вона зазначила, що люди, які женуть самогон, зазвичай це роблять не для того, щоб самому вживати, а для продажу. Тому це могло б допомогти пенсіонерам.

Третьякова також вважає, що легалізація марихуани пішла б на користь українцям у віці 50-55+.

"І перерозподіл коштів з цього має бути не до державного бюджету, а на користь тих, хто сьогодні вже втратив ці можливості, в тому числі і тому, що попередні політики не були креативними і далекоглядними", - додала вона.