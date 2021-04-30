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Пенсії на картку: Шмигаль розповів про переведення виплат

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 16:16
Пенсії на картку: Шмигаль розповів про переведення виплат Фото: пенсії в Україні будуть надходити на картки (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

В Україні перехід на отримання пенсій на банківську картку має відбуватися поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, до цього процесу залучені всі державні органи і міністерства.

Глава Уряду підкреслив, що вони повинні найближчим часом розробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і листонош.

"Доставка пенсій повинна відбуватися максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму повинен відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання", - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Також Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як поліпшити якість послуг для пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, кому продовжать дію платіжних карток до 1 липня.

Також нещодавно Міністерство соціальної політики презентувало законопроекти про введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

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