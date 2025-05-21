Пеннивайз возвращается: смотрите трейлер хоррор-сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

HBO выпустил официальный тизер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", который является приквелом фильмов "Оно" 2017 года и "Оно 2" 2019 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал американского телевизионного канала.

События сериала разворачиваются в 1962 году - за 27 лет до истории, рассказанной в первой части фильма.

Сюжет сосредотачивается на жителях Дерри, которые оказываются в эпицентре нового витка ужаса: в городе снова появляется Пеннивайз - демоническое существо в образе клоуна, возвращающееся на охоту.

Кадр из сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Сюжетная канва сериала черпает вдохновение из интерлюдий в романе Стивена Кинга, которые описывают предыдущие проявления этой потусторонней силы.

Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов. Четыре из них снял Андрес Мускетти - режиссер обеих полнометражных экранизаций "Оно".

Он ранее отмечал, что история в сериале будет разворачиваться в обратном хронологическом порядке: первый сезон покажет события 1962 года, второй перенесет зрителя в 1935-й, а третий - еще глубже в прошлое, в 1908-й.

Кадр из сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

В ролях - не только Билл Скарсгард, который возвращается к образу Пеннивайза, но и Джован Адепо (известный по фильму "Ограды"), Крис Чок (из "Когда они нас увидят"), Тейлор Пейдж ("Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули") и другие.

Кадр из сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Релиз сериала запланирован на осень 2025 года в HBO Max.

"Добро пожаловать в Дерри": смотреть онлайн трейлер сериала