"Пекарня", "винарня" и "спальня": какие украинские слова россияне позаимствовали себе

Россияне многие слова позаимствовали из украинского языка и теперь выдают их за свои. В некоторых словах они просто изменили окончание и стали считать своими.

Какие слова россияне позаимствовали из украинского языка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение филолога Ольги Васильевой в Facebook.

"Есть у нас и "сіткарні" - места, где плетут маскировочные сетки нашим защитникам. Забавно, что как-то в СМИ назвали женщин, которые плетут эти сетки, "пліткарками". Нет, они "сіткарки". Не бойся языка, творите его", - подчеркнула Васильева.

"Профессор Тищенко приводил с четыре десятка средств, которые задействует русский язык для его замены", - говорит редактор и приводит примеры.

"Все -арні/-ярні связаны с продуктивным украинским суффиксом -ар/-яр для создания маскулинитив", - добавляет филолог.

"Спальню россияне тоже позаимствовали у нас. У них была "спальная". А вот другие аутентичные украинские слова на обозначение заведений, заканчивающихся на -арня, -ерня, -альня, -ельня, многие из которых нуждаются в двусловных соответствиях в русском языке", - пишет Васильева.

По словам эксперта, россияне позаимствовали у нас слово "пекарня". Ранее это заведение они называли "калачная".

Раньше мы писали о том, какие слова из русского языка мы часто путаем с украинскими.

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