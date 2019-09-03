Педіатр однозначно не правий: Комаровський різко висловився про щеплення (відео)

Доктор Комаровський розповів про те, яких інтервалів варто дотримуватися при вакцинації дитини. Педіатр на своїй сторінці Instagram розмістив відео, в якому уточнив, чи можна час між вакцинації змінювати, якщо такий графік зручний батькам, і чи не зашкодить це дитині.

До Євгена Комаровського звернулися батьки, дитині яких зробили щеплення і призначили наступну дату вакцинації рівно через 30 днів. Мама малюка стурбована тим, що в інструкції до препарату написано "не менше ніж через 30 днів після першої дози вакцини". Батьки поставили питанням, чому педіатр заборонила їм приходити через 40, 45 або навіть 60 днів.

Комаровський розповів про інтервали між щепленнями (фото: facebook.com/WHO)

Євген Комаровський однозначно відповів, що терміни можуть спокійно змінюватись, якщо це зручно батькам. А лікар призначає такі суворі рамки тільки тому, що зручно особисто йому.

"Лікарю зручніше вас прийняти через 30 днів? Це її проблеми. Але повинно бути зручно всім. Тому є мінімальні інтервали, є рекомендовані терміни, а є логіка і здоровий глузд", - стверджує педіатр.

Що стосується "реакції Манту", Комаровський вважає, що цю пробу можна провести і в півторарічному віці.

"Деякі взагалі його (Манту. - Ред.) не роблять ніколи в житті, але тим не менше живуть. Тому, лікар однозначно не права. Ваші запитання риторичні", - резюмував Комаровський.

Комаровський розповів про інтервали між щепленнями (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадання волосся.

Раніше Євген Комаровський став на бік бабусь у питанні годування дитини під час хвороби.

Також ми писали, що доктор Комаровський розповів, хто повинен займатися статевим вихованням дитини - тато чи мама.