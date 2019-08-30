ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тут я на боці бабусі: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною

STYLERЖиття    30.08.2019 - 07:31
Тут я на боці бабусі: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський порадив батькам враховувати бажання дитини

Доктор Комаровський розповів, чи можна повноцінно годувати дитину в перший день захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Про правила харчування хворої дитини іменитий педіатр розповів в персональному блозі на Instagram-сторінці.

До Євгена Комаровського звернулася мама восьмирічного хлопчика, який прокинувся з болем у горлі і нежиттю. У жінки виникла суперечка з бабусею дитини, яка наполягає на тому, що онука треба ситно нагодувати.

Мама пише, що стан дитини задовільний і син просить їсти. Але жінка хоче почекати з їжею до 17:00, щоб "печінка могла легко впоратися з "соплями". А тим часом вона поїть його лише теплою водою кожні 30 хвилин по півсклянки і промиває ніс фізрозчином. А ввечері планує дати легку вечерю, наприклад солодкий чай з печивом.

Тут я на боці бабусі: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною

Комаровський розповів про харчування дитини під час ГРВІ (фото: unsplash.com)

В даному випадку педіатр встав на бік бабусі, що для Комаровського, який критикує підходи старшого покоління, абсолютно нетипово. Він порадив прислухатися, в першу чергу, до бажання самої дитини.

"Перше правило годування хворої дитини - керуватися насамперед її апетитом. Хоче їсти - обов'язково давати. Так що в даній ситуації я на боці бабусі. Інша справа, що, пропонуючи їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції. В супі ложка цілком може плавати, а не стояти", - порадив доктор Комаровський.

Тут я на боці бабусі: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною

Комаровський розповів про харчування дитини під час ГРВІ (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, напередодні 1 вересня Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз або ж кіфозну поставу.

Нагадаємо, раніше педіатр розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадіння волосся.

Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини У поліклініці про нього говорять рідко: Комаровський розповів про поширений вірус
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся