Комаровський попередив про небезпечний компонент дитячих кремів

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, як розпізнати небезпечні речовини на етикетках косметики

Доктор Комаровський розповів про те, як визначити наявність небезпечних для здоров'я складових в засобах по догляду за шкірою немовлят. Про те, як парабени в кремах, шампунях та іншій дитячій косметиці можуть нашкодити малюкові, відомий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

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За словами Комаровського, парабеном називають певну хімічну речовину. Вона має високі протигрибкові та антибактеріальні властивості, а також низьку вартість. Тому виробники продовжують використовувати її в косметичних засобах, незважаючи на очевидну шкідливість.

Розпізнати парабен на етикетці досить просто.



"Парабени - список приставок: метил, етил, бутил, пропіл, ізобутил, ізопропіл. Побачивши дані найменування, ви можете бути впевнені, що в шампуні, кремі або інший косметиці є парабени", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів про небезпеку парабенів в дитячому кремі (фото: icliniq.com)

Парабени здатні чинити шкідливий вплив на здоров'я людини, а особливо дитини. Можуть проявлятися алергія, свербіж, подразнення, і навіть випадати волосся.

Крім того, за словами Комаровського, небезпечні речовини містяться практично в будь-якій косметиці мас-маркету. Найчастіше компонент додають як консервант, бо завдяки ньому засоби зберігаються довше.

Про наявність парабенів в першу чергу може говорити тривалий термін придатності.



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Комаровський розповів про небезпеку парабенів в дитячому кремі (фото: pixabay.com)

"Уважно читайте склад! Намагайтеся вибирати косметику без цих компонентів. Звертайте увагу на термін придатності, косметика з терміном придатності більше року містить велику кількість парабенів", - радить педіатр.

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