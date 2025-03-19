Это распространенный дефицит среди детей. Педиатр рассказала, что нельзя игнорировать

Что такое ферритин

Ферритин - это белок, хранящий железо в организме. Он является главным показателем запасов железа, а его низкий уровень может свидетельствовать о скрытом дефиците железа или даже анемии.

Организм сохраняет дополнительное железо в виде ферритина для дальнейшего использования, которое обычно концентрируется в печени и клетках иммунной системы

Для коррекции анемии стоит использовать железосодержащие препараты, но только по назначению врача.

Когда тело использует железо, клетки выделяют небольшое количество ферритина в кровь. Поэтому уровень ферритина отображает количество железа, что сохраняется в организме.

Если врач назначил анализ на ферритин, то основная цель - определить, есть ли в вашем организме нормальное количество железа.

Симптомы железодефицита

К основным симптомам железодефицита относят:

усталость и слабость

отставание в развитии

изменения аппетита

головокружение

хронические головные боли

боли в ногах

одышка

звон в ушах

раздражительность

Когда возникает состояние "пика"

Пика - это состояние, при котором человек желает употреблять вещества с низкой питательной ценностью, таких как глина, почва, мел и бумага. Когда у человека низкий уровень железа, они также могут хотеть льда или других непищевых веществ.

Однако исследователи не до конца понимают, почему это происходит.

У детей анемией считается уровень сывороточного ферритина

Если уровень

Синдром беспокойных ног при низком уровне железа

У людей с низким уровнем железа может развиться синдром беспокойных ног (RLS). Симптомы обычно появляются ночью - непреодолимое желание двигать ногами.

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