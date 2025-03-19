Це поширений дефіцит серед дітей. Педіатр розповіла, що не можна ігнорувати

Дефіцит заліза - одна з найпоширеніших проблем здоров’я серед дітей у всьому світі. Брак цього елемента може призводити до анемії та навіть зниження розумової активності. Як вчасно розпізнати проблему та запобігти її наслідкам?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Феритин - це білок, що зберігає залізо в організмі. Він є головним показником запасів заліза, а його низький рівень може свідчити про прихований дефіцит заліза або навіть анемію.
Організм зберігає додаткове залізо у вигляді феритину для подальшого використання, яке зазвичай концентрується в печінці та клітинах імунної системи
Для корекції анемії варто використовувати залізовмісні препарати, але тільки за призначенням лікаря.
Коли тіло використовує залізо, клітини виділяють невелику кількість феритину в кров. Через це рівень феритину відображає кількість заліза, що зберігається у організмі.
Якщо лікар призначив аналіз на феритин, то основна мета - визначити, чи є у вашому організмі нормальна кількість заліза.
До основних симптомів залізодефіциту відносять:
Піка - це стан, при якому людина бажає вживати речовини з низькою поживною цінністю, таких як глина, ґрунт, крейда і папір. Коли у людини низький рівень заліза, вони також можуть хотіти льоду або інших нехарчових речовин.
Однак дослідники не до кінця розуміють, чому це відбувається.
У дітей анемією вважається рівень сироваткового феритину
Якщо рівень
У людей з низьким рівнем заліза може розвинутися синдром неспокійних ніг (RLS). Симптоми зазвичай зʼявляються вночі - непереборне бажання рухати ногами.
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