Педиатр назвала летнюю привычку родителей, которая опасна для детей: это должны знать все

В жару многие родители, пытаясь защитить младенцев от солнца, накрывают коляски одеялами или пеленками. Но такая, на первый взгляд, безопасная привычка может представлять реальную угрозу для здоровья малыша.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Почему так делать нельзя

По словам медика, такая привычка несет несколько угроз для здоровья:

быстрое нагревание - одеяло задерживает горячий воздух внутри. даже при умеренной наружной температуре в коляске может быстро стать очень жарко. Ребенок еще не может эффективно регулировать температуру тела, поэтому есть риск перегрева или теплового удара

- одеяло задерживает горячий воздух внутри. даже при умеренной наружной температуре в коляске может быстро стать очень жарко. Ребенок еще не может эффективно регулировать температуру тела, поэтому есть риск перегрева или теплового удара нарушение циркуляции воздуха - одеяло препятствует свободной циркуляции воздуха в коляске, из-за чего внутри поднимается температура. В результате ребенок дышит горячим, застойным воздухом

- одеяло препятствует свободной циркуляции воздуха в коляске, из-за чего внутри поднимается температура. В результате ребенок дышит горячим, застойным воздухом усиление УФ-излучения - некоторые ткани пропускают лучи и даже усиливают их воздействие

- некоторые ткани пропускают лучи и даже усиливают их воздействие риск для жизни - в тяжелых случаях перегрев может вызвать потерю сознания, обезвоживание, судороги или даже синдром внезапной детской смерти

Рекомендации для безопасных прогулок

Педиатр советует избегать накрывания коляски тканью: это ограничивает вентиляцию и способствует накоплению тепла.

Используйте встроенный козырек или зонтик - это обеспечивает тень без ограничения воздушного потока. Также стоит использовать влажную муслиновую ткань вместе с вентилятором, ведь это может снизить температуру внутри коляски.

Исследование показало, что такая комбинация может снизить температуру внутри коляски на 4,7 °C.

Важно регулярно проверять состояние ребенка - следите за признаками перегрева, такими как покраснение кожи, потливость, вялость или раздражительность.

Категорически стоит избегать прогулок в самое жаркое время дня - лучше всего выходить утром или вечером, когда температура ниже.

"Не бойтесь деликатно подсказать другим родителям, если видите такую ситуацию. Многие просто не знают, в чем опасность", - отметила медик.