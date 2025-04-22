Педіатр назвала літню звичку батьків, яка небезпечна для дітей: це мають знати усі

У спеку багато батьків, намагаючись захистити немовлят від сонця, накривають візочки ковдрами або пелюшками. Але така, на перший погляд, безпечна звичка може становити реальну загрозу для здоров’я малюка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому так робити не можна

За словами медика, така звичка несе кілька загроз для здоров'я:

швидке нагрівання - ковдра затримує гаряче повітря всередині. навіть при помірній зовнішній температурі у візку може швидко стати дуже спекотно. Дитина ще не може ефективно регулювати температуру тіла, тож є ризик перегріву або теплового удару

- ковдра затримує гаряче повітря всередині. навіть при помірній зовнішній температурі у візку може швидко стати дуже спекотно. Дитина ще не може ефективно регулювати температуру тіла, тож є ризик перегріву або теплового удару порушення циркуляції повітря - ковдра перешкоджає вільній циркуляції повітря у візку, через що всередині піднімається температура. В результаті дитина дихає гарячим, застійним повітрям

- ковдра перешкоджає вільній циркуляції повітря у візку, через що всередині піднімається температура. В результаті дитина дихає гарячим, застійним повітрям підсилення УФ-випромінювання - деякі тканини пропускають промені й навіть підсилюють їх вплив

- деякі тканини пропускають промені й навіть підсилюють їх вплив ризик для життя - у важких випадках перегрів може спричинити втрату свідомості, зневоднення, судоми чи навіть синдром раптової дитячої смерті

Рекомендації для безпечних прогулянок

Педіатр радить уникати накривання візочка тканиною: це обмежує вентиляцію та сприяє накопиченню тепла.

Використовуйте вбудований козирок або парасольку - це забезпечує тінь без обмеження повітряного потоку. Також варто використовувати вологу муслінову тканину разом із вентилятором, адже це може знизити температуру всередині візочка.

Дослідження показало, що така комбінація може знизити температуру всередині візочка на 4,7 °C.

Важливо регулярно перевіряти стан дитини - слідкуйте за ознаками перегрівання, такими як почервоніння шкіри, пітливість, млявість або дратівливість.

Категорично варто уникати прогулянок у найспекотніший час дня - найкраще виходити вранці або ввечері, коли температура нижча.

"Не бійтеся делікатно підказати іншим батькам, якщо бачите таку ситуацію. Багато хто просто не знає, у чому небезпека", - зазначила медик.