Педагог из Киевской области стала победительницей ежегодного конкурса эссе от Фонда Ахметова
Педагог Наталья Григорук стала одной из победительниц конкурса эссе "Моя Украина", который ежегодно проводит музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В этом году на конкурс поступило рекордное количество творческих работ от украинских учеников и преподавателей – около 4 тысяч. На днях учительница получила награду за победу в конкурсе.
Наталья - директор Мотовиловско-Слободской гимназии Фастовского городского совета Киевской области, преподавательница украинского языка, литературы и истории. Она уверена в важности таких мер, как конкурс эссе.
"Нужно привлекать молодежь к этому обязательно, потому что это наша история. Я с 2014 года постоянно говорю: не забываем, что идет война. Мы не чувствовали ее так остро. Последние два года показали, что этого забывать нельзя. Постоянно нужно этим жить", - говорит Наталья.
Рассказывая свою историю, педагогиня упоминает и о гуманитарной помощи, получаемой украинцами во время войны от Фонда Рината Ахметова.
"Когда я смотрю новости, как Фонд, несмотря на обстрелы, помогает продуктовыми наборами, как заботится, - я чувствую тепло и благодарность за людей, которые получают помощь", - делится женщина.
Эссе, которое принесло ей победу, учительница создала в один из вечеров ноября. Начинала писать в опустевшем после уроков классе.
"Я писала о своей семье, школе и о волонтерском движении. О том, что мне наболело. Я преподаю сейчас историю в 9 классе, и одна из самых болезненных тем - период, когда Украина находилась в составе российской империи. Дети видят, что все повторяется. Поэтому о нынешних событиях нужно писать и говорить, они должны затрагивать душу и оставаться в памяти каждого", - убеждена она.
Как педагога, Наталья верит в силу слов и не допускает высказываний сомнения. "Мы победим. Все будет хорошо", - слова, которые для нее имеют наибольшее значение.
Личная история Натальи Григорук о пережитом во время войны и сохранении памяти погибших в бою учеников вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова: https://bit.ly/3SJoYE2
Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.