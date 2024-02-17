Педагог з Київщини стала переможницею щорічного конкурсу есе від Фонду Ахметова

Цьогоріч на конкурс надійшла рекордна кількість творчих робіт від українських учнів та викладачів - близько 4 тисяч. Днями вчителька отримала нагороду за перемогу у конкурсі.

Пані Наталія - директорка Мотовилівсько-Слобідської гімназії Фастівської міської ради Київської області, викладачка української мови, літератури та історії. Вона упевнена у важливості таких заходів, як конкурс есе.

"Треба залучати молодь до цього обов’язково, тому що це наша історія. Я з 2014 року постійно говорю: не забуваємо, що йде війна. Ми не відчували її так гостро. Останні два роки показали, що цього забувати не можна. Постійно треба цим жити", - говорить Наталія.

Розповідаючи свою історію, педагогиня згадує і про гуманітарну допомогу, яку отримують українці під час війни від Фонду Ріната Ахметова.

"Коли я дивлюся новини, як Фонд попри обстріли допомагає продуктовими наборами, як піклується, - я відчуваю тепло та вдячність за людей, які отримують допомогу", - ділиться жінка.

Есе, яке принесло їй перемогу, вчителька створила в один із вечорів листопаду. Починала писати у спорожнілому після уроків класі.

"Я писала про свою сім’ю, школу і про волонтерський рух. Про те, що мені наболіло. Я викладаю зараз історію в 9 класі, і одна з найбільш болючих тем - період, коли Україна перебувала у складі російської імперії. Діти бачать, що все повторюється. Тому про нинішні події треба писати й говорити, вони повинні торкатися душі та залишатися у пам’яті кожного", - переконана вона.

Як педагогиня, Наталія вірить у силу слів і не допускає висловлювань сумніву. "Ми переможемо. Все буде добре", - слова, які для неї мають найбільше значення.

Особиста історія Наталії Григорук про пережите під час війни та збереження пам’яті учнів, які загинули в бою, увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова: https://bit.ly/3SJoYE2

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.