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Жаркое с грибами: украинский рецепт сытного блюда в горшочке

Жаркое с грибами в горшочке (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Жаркое - это мясное блюдо, которое входило в большинство торжественных гостеприимств. Сначала мясо слегка поджаривали с луком на сковороде, а затем тушили с овощами или запекали в горшках в печи.

О том, как готовить жаркое с грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для жаркого с грибами

Для того чтобы приготовить жаркое в горшке, на 5 порций блюда нужны следующие продукты:

  • окорок - 300 г
  • свиные ребра - 300 г
  • сушеные грибы - 50 г
  • шампиньоны свежие - 200 г
  • картофель - 1 кг
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • растительное масло - 50 мл
  • сметана - 350 г
  • лавровый лист - 1 шт.
  • соль - 11 г
  • паприка - 5 г
  • перец черный - 3 г
  • чеснок свежий - 1 зубчик
  • чеснок сушеный - 5 г

Как готовить жаркое с грибами

Сушеные грибы следует залить холодной водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, жидкость следует слить, грибы промыть под проточной водой.

Затем грибы еще раз заливают чистой водой и отваривают повторно. Когда жидкость начнет кипеть, нужно добавить лавровый лист и 0,5 ч. л. соли.

После этого грибы должны вариться в течение получаса. Тем временем ребра для жаркого нужно разделить, а окорок нарезать на небольшие кубики.

Как нарезать мясо для жаркого (скриншот / Кулінарні витівки)

Мясо нужно равномерно присыпать 0,5 ч. л. соли и 1/3 ч. л. перца. В сковороде разогрейте масло, и обжарьте ребра и окорок до золотистого цвета с каждой стороны.

Сваренные грибы нужно процедить, но оставить бульон. Морковь нужно промыть, почистить от кожуры и натереть на большой терке. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Свежие шампиньоны помойте и нарежьте на ломтики.

Переложите мясо в отдельную миску, а на сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Тогда всыпьте морковь и, помешивая, жарьте ее в течение 3-4 минут.

После этого всыпьте шампиньоны и жарьте все в течение 4-5 минут. Смешайте шампиньоны с овощами и мясом. Картошку нарежьте на кубики и добавьте к ребрышкам с зажаркой.

Всыпьте 1 ч. л. соли, паприку и сушеный чеснок вместе с отварными сухими грибами. Разложите овощно-мясную смесь для жаркого по кувшинам.

Смешайте сметану с 300 г грибного бульона и залейте соусом жаркое так, чтобы жидкость полностью покрывала продукты. Поставьте горшочки в разогретую до 180 градусов в духовку и готовьте жаркое в течение часа.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить цибуляники.

Кроме этого, писали, как готовить из картофеля тштурханцы.

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