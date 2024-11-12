Жаркое с грибами: украинский рецепт сытного блюда в горшочке

Что нужно для жаркого с грибами

Для того чтобы приготовить жаркое в горшке, на 5 порций блюда нужны следующие продукты:

окорок - 300 г

свиные ребра - 300 г

сушеные грибы - 50 г

шампиньоны свежие - 200 г

картофель - 1 кг

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

растительное масло - 50 мл

сметана - 350 г

лавровый лист - 1 шт.

соль - 11 г

паприка - 5 г

перец черный - 3 г

чеснок свежий - 1 зубчик

чеснок сушеный - 5 г

Как готовить жаркое с грибами

Сушеные грибы следует залить холодной водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, жидкость следует слить, грибы промыть под проточной водой.

Затем грибы еще раз заливают чистой водой и отваривают повторно. Когда жидкость начнет кипеть, нужно добавить лавровый лист и 0,5 ч. л. соли.

После этого грибы должны вариться в течение получаса. Тем временем ребра для жаркого нужно разделить, а окорок нарезать на небольшие кубики.

Как нарезать мясо для жаркого (скриншот / Кулінарні витівки)

Мясо нужно равномерно присыпать 0,5 ч. л. соли и 1/3 ч. л. перца. В сковороде разогрейте масло, и обжарьте ребра и окорок до золотистого цвета с каждой стороны.

Сваренные грибы нужно процедить, но оставить бульон. Морковь нужно промыть, почистить от кожуры и натереть на большой терке. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Свежие шампиньоны помойте и нарежьте на ломтики.

Переложите мясо в отдельную миску, а на сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Тогда всыпьте морковь и, помешивая, жарьте ее в течение 3-4 минут.

После этого всыпьте шампиньоны и жарьте все в течение 4-5 минут. Смешайте шампиньоны с овощами и мясом. Картошку нарежьте на кубики и добавьте к ребрышкам с зажаркой.

Всыпьте 1 ч. л. соли, паприку и сушеный чеснок вместе с отварными сухими грибами. Разложите овощно-мясную смесь для жаркого по кувшинам.

Смешайте сметану с 300 г грибного бульона и залейте соусом жаркое так, чтобы жидкость полностью покрывала продукты. Поставьте горшочки в разогретую до 180 градусов в духовку и готовьте жаркое в течение часа.