ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 10:35
Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту! Фото: Як швидко приготувати печінкові оладки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Печінкові оладки будуть до смаку всім обожнювачам страв з печінки. Готувати їх швидко, просто, а з'їдаються вони ще швидше. Робити такі оладки можна з яловичої, свинячої, курячої печінки. Якщо ви за ніжний смак, обирайте саме останній варіант. А якщо додати наш секретний інгредієнт - гречане борошно, королівський смак вам точно гарантований!

Фото з'явилися в Telegram-каналі Shuba Food.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча - 300 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Яйця - 1 шт.
  • Борошно гречане - 5 ст. л.
  • Сметана - 100 г
  • Олія соняшникова - 4 ст. л.
  • Сіль - за смаком
  • Чорний перець - за смаком

Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!

Фото: Ось так виглядатимуть наші печінкові оладки

Покрокове приготування

Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистіть і розріжте на чотири частини, моркву почистіть, помийте і наріжте кружечками.

Печінку, цибулю і моркву пропустіть через м'ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.

Розігрійте сковороду з олією і викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум’яності.

Печінкові оладки подавайте гарячими зі сметаною.

Раніше ми писали, як приготувати смачнющий вишневий пиріг "як в Макдональдс".

Також блогерка розповіла, як приготувати найсмачніший сирний соус всього за одну хвилину.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти
LITE
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022