Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!
Печінкові оладки будуть до смаку всім обожнювачам страв з печінки. Готувати їх швидко, просто, а з'їдаються вони ще швидше. Робити такі оладки можна з яловичої, свинячої, курячої печінки. Якщо ви за ніжний смак, обирайте саме останній варіант. А якщо додати наш секретний інгредієнт - гречане борошно, королівський смак вам точно гарантований!
Фото з'явилися в Telegram-каналі Shuba Food.
Інгредієнти:
- Печінка куряча - 300 г
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Яйця - 1 шт.
- Борошно гречане - 5 ст. л.
- Сметана - 100 г
- Олія соняшникова - 4 ст. л.
- Сіль - за смаком
- Чорний перець - за смаком
Фото: Ось так виглядатимуть наші печінкові оладки
Покрокове приготування
Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистіть і розріжте на чотири частини, моркву почистіть, помийте і наріжте кружечками.
Печінку, цибулю і моркву пропустіть через м'ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.
Розігрійте сковороду з олією і викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох сторін до рум’яності.
Печінкові оладки подавайте гарячими зі сметаною.
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