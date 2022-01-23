Печінкові оладки з секретним інгредієнтом: готуємо просто і швидко неймовірну смакоту!

Печінкові оладки будуть до смаку всім обожнювачам страв з печінки. Готувати їх швидко, просто, а з'їдаються вони ще швидше. Робити такі оладки можна з яловичої, свинячої, курячої печінки. Якщо ви за ніжний смак, обирайте саме останній варіант. А якщо додати наш секретний інгредієнт - гречане борошно, королівський смак вам точно гарантований!

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