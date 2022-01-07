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Печемо медовик зі сметанним кремом за рецептом наших бабусь: ідеальний святковий десерт

Автор: Світлана Мащенко

Медовик зі сметанним кремом - один з найпопулярніших десертів, який ми пам'ятаємо з дитинства. Наші бабусі і мами знали толк у випічці навіть тоді, коли доступ до інгредієнтів в магазинах був обмеженим.

Рецепт смачного медовика можна знайти в книзі берегині української кухні Дар'ї Цвєк "На добрий вечір: святкові рецепти", 1993 року випуску.

Інгредієнти для медовика

Для тіста:

  • 300 г борошна
  • 100 г цукру
  • 100 г меду
  • 50 г маргарину
  • 2 яйця
  • 1 ч. л. соди

Для крему:

  • 1 л сметани
  • 200 г подрібнених горіхів
  • 100 г цукрової пудри
  • ванілін
  • 1/2 лимона

Просійте борошно з содою, додайте маргарин, потертий на крупній тертці, цукор, жовтки, розтоплений мед, посічіть все і домісіть рукою на дуже м'яке тісто. Поставте на дві години в холодне місце.

Дістаньте тісто, розділіть на чотири частини. Розкачайте чотири тонких коржі під розмір вашої тортівниці. Проколіть кожен корж виделкою і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці до світло-золотистого кольору.

Остиглі коржі перемажте кремом, верх і боки також змастіть. Верхівку торта можна прикрасити горіхами.

Для крему (його бажано зробити заздалегідь) візьміть друшляк, застеліть марлею, вилийте сметану і дайте стекти зайвій рідині.

Потім бажано густу частину сметани потримати в холодильнику добу. Після чого збивати віночком, коли сметана почне густіти, поступово додавати цукрову пудру, продовжуючи збивати.

Перемішайте сметану з подрібненими горіхами і дрібно натертою разом з цедрою половиною лимона.

Дати просочитися в холодильнику. Наш ідеальний медовик готовий!

Скріншот кулінарної книги

Хто така Дарія Цвєк

Дарію Цвєк (1909-2004) називають берегинею української кухні. Вона - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Книги кулінарки ставали українськими бестселерами. Всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року".

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