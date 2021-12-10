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Печемо маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом

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П'ятниця 10 грудня 2021 08:00
Печемо маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом Фото: Як спекти пиріг з маком та горіхами за старовинним рецептом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо вам поласувати до чаю неймовірно смачним пирогом з маком і горіхами. А для тих, хто захоче здивувати гостей - можете додати до десерту варення з ялинкових шишок.

Рецептом поділився шеф-кухар В'ячеслав Попков, пише Їzhakultura - ресурс, який публікує старовинні рецепти.

Інгредієнти для пирога вагою 500-600 г:

  • Яйця курячі - 6 шт.
  • Мак - 90 г
  • Масло вершкове - 120 г
  • Цукор - 150 г
  • Горіхи ліщини подрібнені - 80 г

Для поливки:

  • Сметана 25 % - 100 г
  • Цукрова пудра - 15 г
  • М’ята - 10 г
  • Варення з ялинкових шишок - 75 г

Ось таким має вийти наш чудовий пиріг:

Печемо маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом

Фото: yizhakultura.com

Приготування макового пирога

Білки відокремити від жовтків. Окремо збити білки, а жовтки збити з цукром. До жовтків із цукром додати м'яке вершкове масло, горіхи, мак і замісити тісто. У тісто ввести збиті білки, обережно перемішати.

Деко встелити пергаментом, вилити на нього тісто і поставити у розігріту до 180 градусів духову шафу на 30-40 хвилин. Готовому пирогу дати трохи охолонути.

Тим часом до сметани додати цукрову пудру та половину рідкого варення і все разом перемішати.

На тарілці на розрізаний пиріг зверху спочатку викласти підготовлену сметану, потім полити другою частиною варення.

Молоді шишки з варення нарізати та посипати ними пиріг зверху. Прикрасити листям м’яти.

Декілька важливих порад

Шеф-кухар каже, що ліщину можна замінити волоськими горіхами. А щоб мак не був гірким, його спочатку можна трохи проварити або обдати окропом.

Варення з маринованих шишок можна замінити варенням із зелених горіхів або іншим, але воно не повинно бути дуже солодким і густим, щоб ним можна було просочити пиріг.

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